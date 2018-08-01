حصري...شوفو أشنو وقع لأرملة البرلماني المقتول مرداس وسط سجن عكاشة بالبيضاء يوم عيد الأضحى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس وصديقتها ''الشوافة''، رفضتا صباح يومه الأربعاء، مشاركة نزيلات سجن عين السبع ''عكاشة'' بالبيضاء، احتفالات عيد الأضحى،

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن "وفاء" أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس وصديقتها "الشوافة"، رفضتا صباح يومه الأربعاء، مشاركة نزيلات سجن عين السبع "عكاشة" بالبيضاء، احتفالات عيد الأضحى، وقررتا البقاء داخل الزنزانة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحالة النفسية لـ "وفاء" غير مستقرة، حيث أصبحت تتحاشا في الآونة الأخيرة الاختلاط مع باقي السجينات، وتختار بشكل مستمر تناول المهدءات وعدم مغادرة الزنزانة.



تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت شهر يونيو الماضي، الحكم الابتدائي في حق المتابعين في ملف جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وقضت بالإعدام في حق "هشام مشتري" والمؤبد في حق "وفاء" أرملة الضحية، والسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق "حمزة.م" و10 سنوات في حق "رقية.ش" الملقبة بالشوافة.