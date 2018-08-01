عاجل وعلى المباشر.. حولي طاح من أعلى عمارة بحي المعاريف بالبيضاء+فيديو وصور ﻿

شهد حي المعاريف بمدينة الدار البيضاء، قبل لحظات من يومه الأربعاء، وقوع حادث مثير، حيث سقط خروف من أعلى عمارة سكنية، ما أثار صدمة ودهشة جميع من حضروا لهذا الحادث.

"شوف تيفي"

شهد حي المعاريف بمدينة الدار البيضاء، قبل لحظات من يومه الأربعاء، وقوع حادث مثير، حيث سقط خروف من أعلى عمارة سكنية، ما أثار صدمة ودهشة جميع من حضروا لهذا الحادث.

ونقلت "شوف تيفي" بشكل مباشر لحظة وقوع الحادث، حيث سقط الخروف" خلال محاولته تنفيذ عملية "النحر"، إذ لم يصدق صاحبه ما وقع أمام عينيه، وانتظر لدقائق حتى يقوم بالاقتراب منه لنقله من عين المكان.

تجدر الإشارة إلى أن سيناريو مشابه، وقع صباح اليوم بمدينة سلا، حيث سقط خروف من أعلى عمارة سكنية، إلا أن أصحابه تمكنوا من نحره قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.





