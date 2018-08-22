الصور..فرحة أرملة بعيد الأضحى تتحول إلى غصة في القلب بعد سقوط خروفها من أعلى عمارة بسلا ﻿

شهد حي شماعو بمدينة سلا، صباح يومه الأربعاء، وقوع حادث مثير، يتمثل في سقوط خروف قبل ذبحه من أعلى عمارة سكنية مكونة من خمس طوابق، وهو ما دفع بأصحابه إلى نحره قبل على الفور مباشرة بعد سقوطه.

"شوف تيفي"

شهد حي شماعو بمدينة سلا، صباح يومه الأربعاء، وقوع حادث مثير، يتمثل في سقوط خروف قبل ذبحه من أعلى عمارة سكنية مكونة من خمس طوابق، وهو ما دفع بأصحابه إلى نحره قبل على الفور مباشرة بعد سقوطه.

وتوصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الصور التي توثق لسقوط خروف خاص بسيدة أرملة تعمل كمنظفة، من أعلى سطح العمارة السكنية لحظات قبل نحره، ما دفع بأصحابه إلى التدخل ونحره وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب والعديد من الدول الإسلامية، تحتفل يومه الأربعاء 22 غشت، بعيد الأضحى، عكس مجموعة من الدول العربية من بينها السعودية التي احتفلت أمس بهذه المناسبة الدينية.



