 عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق | دولي

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

شاهد على المباشر | نقل وقائع أداء الملك محمد السادس لصلاة عيد الأضحى | مجتمع

شاهد على المباشر | نقل وقائع أداء الملك محمد السادس لصلاة عيد الأضحى

بالفيديو..صبيحة عيد الأضحــى..شرطة إيطاليا توقف شاب مغربي بتهمة تعذيب حيوان | مجتمع

بالفيديو..صبيحة عيد الأضحــى..شرطة إيطاليا توقف شاب مغربي بتهمة تعذيب حيوان

مدينة سلا تغرق وسط الأزبــال بسبب إضراب عمال أوزون عن العمل | مجتمع

مدينة سلا تغرق وسط الأزبــال بسبب إضراب عمال أوزون عن العمل

مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية | حوادث و حقوق

مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية

طقس حار وأمطار يوم عيد الأضحى بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

طقس حار وأمطار يوم عيد الأضحى بهذه المناطق بالمغرب

صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة | دولي

صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة

المحامي الهيني: العفو الملكي على رفاق الزفزافــــي يعتبر مصالحة مع الريف | بوليتيك

المحامي الهيني: العفو الملكي على رفاق الزفزافــــي يعتبر مصالحة مع الريف

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 10:39 عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء | حوادث و حقوق
عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء
علمت'' شوف تيفي'' أنه تم يومه الأربعاء،العثور على جثة أب أسرة معلقة داخل غرفة منزله بمنطقة ولاد حدو نواحي الدارالبيضاء تزامنا مع عيد الأضحــى.
شــوف تيفي:م غ


علمت" شوف تيفي" أنه تم يومه الأربعاء،العثور على جثة أب أسرة معلقة داخل غرفة منزله بمنطقة ولاد حدو نواحي الدارالبيضاء تزامنا مع عيد الأضحــى.

و كشفت مصادرنا،أن الزوج أصبح وحيدا بعدما غادرت زوجته و أطفاله المنزل بعد عجزه عن اقتناء أضحية العيد .

و أضافت ذات المصادر،أن الزوج،أصيب بصدمة كبيرة بعدما تخت عنه الزوجة لأنه لم يتمكن من اقتناء الأضحية بسبب ظروفه الاجتماعية القاسية.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب ظروف قساوة انتحار رب أسرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية | حوادث و حقوق

مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة

اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء

انقلاب سيارة خفيفة وإصابة شخصين بالطريق السيار بين الدارالبيضاء ومراكش وتأخر الإسعاف | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة خفيفة وإصابة شخصين بالطريق السيار بين الدارالبيضاء ومراكش وتأخر الإسعاف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أطــــفال صغار و فرحة صلاة عيد الأضحـــى | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

أطــــفال صغار و فرحة صلاة عيد الأضحـــى

بولفاف/الكتف/ التقلية و القطبان: هذه عادات و تقاليد المغاربة يوم عيد الأضحــــى | نسولو الناس

بولفاف/الكتف/ التقلية و القطبان: هذه عادات و تقاليد المغاربة يوم عيد الأضحــــى

لحظة إطلاق سراح معتقلي الريف اللي استافدو من عفو ملكي من سجن عكاشة | خارج البلاطو

لحظة إطلاق سراح معتقلي الريف اللي استافدو من عفو ملكي من سجن عكاشة

أول تصريح بعد إطــلاق سراح رفاق الزفزافي بعد العفو الملكي من سجن عكاشة | خارج البلاطو

أول تصريح بعد إطــلاق سراح رفاق الزفزافي بعد العفو الملكي من سجن عكاشة

﻿

آخر المستجدات

عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 45 دقيقة

عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق | دولي

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

شاهد على المباشر | نقل وقائع أداء الملك محمد السادس لصلاة عيد الأضحى | مجتمع

شاهد على المباشر | نقل وقائع أداء الملك محمد السادس لصلاة عيد الأضحى

بالفيديو..صبيحة عيد الأضحــى..شرطة إيطاليا توقف شاب مغربي بتهمة تعذيب حيوان | مجتمع

بالفيديو..صبيحة عيد الأضحــى..شرطة إيطاليا توقف شاب مغربي بتهمة تعذيب حيوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.