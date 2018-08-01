عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أنه تم يومه الأربعاء،العثور على جثة أب أسرة معلقة داخل غرفة منزله بمنطقة ولاد حدو نواحي الدارالبيضاء تزامنا مع عيد الأضحــى.

شــوف تيفي:م غ





علمت" شوف تيفي" أنه تم يومه الأربعاء،العثور على جثة أب أسرة معلقة داخل غرفة منزله بمنطقة ولاد حدو نواحي الدارالبيضاء تزامنا مع عيد الأضحــى.



و كشفت مصادرنا،أن الزوج أصبح وحيدا بعدما غادرت زوجته و أطفاله المنزل بعد عجزه عن اقتناء أضحية العيد .



و أضافت ذات المصادر،أن الزوج،أصيب بصدمة كبيرة بعدما تخت عنه الزوجة لأنه لم يتمكن من اقتناء الأضحية بسبب ظروفه الاجتماعية القاسية.





