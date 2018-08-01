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حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 10:35 حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق | دولي
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق
استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء، على صعيد منى الطاهر، أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

شـــوف تيفي:

استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء، على صعيد منى الطاهر، أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

ويقوم ضيوف الرحمن في هذا اليوم برمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى، ثم جمرة العقبة بعد أن رموا أمس جمرة العقبة الكبرى. وكان الحجيج قد رموا أمس، جمرة العقبة الكبرى بعد نفرتهم من مزدلفة مقتدين بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، لتبدأ جموعهم تتوافد على مشعر منى المبارك منذ الساعات الأولى لصباح أمس الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويواصل ضيوف الرحمن إكمال مناسكهم أيام التشريق الثلاثة، إلا من تعجل منهم، إذ بإمكانه الذهاب إلى الحرم المكي الشريف ليطوف طواف الوادع بعد أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم ال 12 من ذي الحجة لقوله تعالى "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه".

وكانت قيادة أمن الحج أكدت في وقت سابق، جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج، عبر منظومة أمنية مكونة من الأمن العام ومن قوات الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة الجمرات.

من جهتها، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن إجراءات السلامة والإشراف الوقائي في هذه المرحلة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة للكثافة البشرية، حيث يتم التركيز على توعية الحجاج للتقيد باشتراطات السلامة داخل أماكن إيوائهم.

وبدوره، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية منصور التركي، في مؤتمر صحفي أمس، نجاح موسم حج هذا العام، بفضل التزام الحجاج بالتعليمات والأنظمة، ولاسيما في تنظيم التفويج عند دخولهم من مزدلفة إلى منى، وتوجه هم إلى رمي الجمرات، مشيرا إلى أن تحقيق هذه "النتائج الإيجابية" تتماشى مع الأهداف التي تم تحديدها لخطط أمن الحج"

 

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شـــوف تيفي المغرب حجاج عيد الأضحى بيت الله تعليمات السعودية التشريق

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