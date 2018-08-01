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مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 09:26 مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية | حوادث و حقوق
مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية
لقي شخص مصرعة ليلة أمس الثلاثاء 21 غشت، وذلك في حادثة سير خطيرة بحي المرس بمنطقة الدشيرة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة انزكان أيت ملول بعدما صدمته سيارة خفيفة أدت إلى وفاته على الفور.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شخص مصرعة ليلة أمس الثلاثاء 21 غشت، وذلك في حادثة سير خطيرة بحي المرس بمنطقة الدشيرة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة انزكان أيت ملول بعدما صدمته سيارة خفيفة أدت إلى وفاته على الفور.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالحادث وقع حينما حاول سائق سيارة من نوع "بيرلانكو" تفادي الإصطدام بسيارة أجرة صغيرة ليخرج عن مساره، ويصطدم شخص كان يمشي على جنبات الطريق (الرصيف)، ليرديه قتيلا على الفور.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بمعاينة الحادث وتحرير محضر رسمي في النازلة من أجل تحديد حيثيات وظروف وقوع الحادث لترتيب الجزاءات القانونية التي تستوجبها مثل هذه الحالات، فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزكان.

 

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شوف تيفي المغرب الدشيرة الجهادية مصرع شخص ليلة عيد الأضحى حادثة سير

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