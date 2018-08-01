 صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة | دولي

صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة

المحامي الهيني: العفو الملكي على رفاق الزفزافــــي يعتبر مصالحة مع الريف | بوليتيك

المحامي الهيني: العفو الملكي على رفاق الزفزافــــي يعتبر مصالحة مع الريف

أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا | مجتمع

أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة

وزير في حكــومة العثماني يشكر الملك بعد عفوه على 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف | بوليتيك

وزير في حكــومة العثماني يشكر الملك بعد عفوه على 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف

عــاجل:محامي ترامب السابق يقر بتهم بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية | دولي

عــاجل:محامي ترامب السابق يقر بتهم بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية

اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء

الخُليف.. عادة مكية فريدة في الحج | مجتمع

''الخُليف''.. عادة مكية فريدة في الحج

كلميم.. تدشين العديد من المشاريع التنموية | مجتمع

كلميم.. تدشين العديد من المشاريع التنموية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 01:48 صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة | دولي
صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت مدينة غوادالاخارا المكسيكية، عن قانون جديد، يسمح للرجال والنساء بممارسة الجنس في الأماكن العامة في المدينة.

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت مدينة غوادالاخارا المكسيكية، عن قانون جديد، يسمح للرجال والنساء بممارسة الجنس في الأماكن العامة في المدينة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' يومه الثلاثاء، فإنه وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، لا يصبح من حق عناصر الشرطة احتجاز أو تغريم الذين يمارسون الجنس في الشوارع والأماكن العامة وفي السيارات، مشيرة إلى الشرط الوحيد هو عدم إثارة ممارسة الجنس للشكاوى.

وأوضحت الوكالة الروسية أن مؤيدي هذا القانون، يعتقدون أن الشرطة يجب أن تركز على محاربة الجريمة المنتشرة بكثرة في المدينة، وعدم الانشغال بالذين يمارسون الجنس في الأماكن العامة، في حين يعتبر معارضو القانون، أنه بمثابة رخصة لتسهيل الأمر على المغتصبين والمعتدين على الأطفال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ممارسة الجنس الأماكن العامة الشرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل:محامي ترامب السابق يقر بتهم بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية | دولي

عــاجل:محامي ترامب السابق يقر بتهم بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية

الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض | دولي

الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض

البحرين توقف التأشيرات للمواطنين القطريين وتستثني هؤلاء | دولي

البحرين توقف التأشيرات للمواطنين القطريين وتستثني هؤلاء

ذكرى مؤلمة للعرب.. إعدام القائد العراقي صدام حسين يوم عيد الأضحى | دولي

ذكرى مؤلمة للعرب.. إعدام القائد العراقي صدام حسين يوم عيد الأضحى

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حــالة أم جد مؤثرة ..ولدت 2 ولاد مراض بالراس و الدواء غالي و الرميد كيعطيونا عام ديال الرونديفو و باهم عيا بالمصــروف | حالة خاصة
منذ 40 دقيقة

حــالة أم جد مؤثرة ..ولدت 2 ولاد مراض بالراس و الدواء غالي و الرميد كيعطيونا عام ديال الرونديفو و باهم عيا بالمصــروف

ســاعات قبل عيد الأضحــى..الحوالة رخاصو فكـازا | خارج البلاطو

ســاعات قبل عيد الأضحــى..الحوالة رخاصو فكـازا

أب يعاني من إعاقة يناشد المحسنين ليلة عيد الأضحــى | حالة خاصة

أب يعاني من إعاقة يناشد المحسنين ليلة عيد الأضحــى

مزال الخير..محسنة تُــدخل البسمة على عائلة مغربية وجهت نداء عبر شوف تيفي قبل العيد | خارج البلاطو

مزال الخير..محسنة تُــدخل البسمة على عائلة مغربية وجهت نداء عبر شوف تيفي قبل العيد

﻿

آخر المستجدات

صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة | دولي
منذ 1 دقيقة

صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة

المحامي الهيني: العفو الملكي على رفاق الزفزافــــي يعتبر مصالحة مع الريف | بوليتيك

المحامي الهيني: العفو الملكي على رفاق الزفزافــــي يعتبر مصالحة مع الريف

أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا | مجتمع

أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.