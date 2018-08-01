صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة ﻿

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت مدينة غوادالاخارا المكسيكية، عن قانون جديد، يسمح للرجال والنساء بممارسة الجنس في الأماكن العامة في المدينة.

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت مدينة غوادالاخارا المكسيكية، عن قانون جديد، يسمح للرجال والنساء بممارسة الجنس في الأماكن العامة في المدينة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' يومه الثلاثاء، فإنه وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، لا يصبح من حق عناصر الشرطة احتجاز أو تغريم الذين يمارسون الجنس في الشوارع والأماكن العامة وفي السيارات، مشيرة إلى الشرط الوحيد هو عدم إثارة ممارسة الجنس للشكاوى.

وأوضحت الوكالة الروسية أن مؤيدي هذا القانون، يعتقدون أن الشرطة يجب أن تركز على محاربة الجريمة المنتشرة بكثرة في المدينة، وعدم الانشغال بالذين يمارسون الجنس في الأماكن العامة، في حين يعتبر معارضو القانون، أنه بمثابة رخصة لتسهيل الأمر على المغتصبين والمعتدين على الأطفال.