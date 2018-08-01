المحامي الهيني: العفو الملكي على رفاق الزفزافــــي يعتبر مصالحة مع الريف ﻿

أكد المحامي والحقوقي محمد الهيني، أن ''العفو الملكي الذي شمل معتقلي الريف يعتبر بادرة إيجابية ومحمودة، ونشكر الملك على هذا العفو الذي أدخل الفرحة على قلوب المغاربة، وهو نوع من المصالحة مع الريف.

شوف تيفي:

أكد المحامي والحقوقي محمد الهيني، أن ''العفو الملكي الذي شمل معتقلي الريف يعتبر بادرة إيجابية ومحمودة، ونشكر الملك على هذا العفو الذي أدخل الفرحة على قلوب المغاربة، وهو نوع من المصالحة مع الريف.

وقال الهيني ،من خلال اتصال هاتفي مع شوف تيفي،إن الملك محمد السادس وجه رسالة مفادها أن الوطن غفور رحيم وأن المصالحة مع الريف مسألة مهمة جدا''

وأضاف الحقوقي في اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' ''نعتبر هذه الخطوة مقدامة وشجاعة جدا ونتمى أن يكون هناك عفو شامل لجميع المعتقلين ما فيهم الصحفي المهداوي''

وكشف الهيني عن أن ''العفوالملكي شمل بالنسبة المحاكمين بمدينة الدار البيضاء، والمحكومين بأقصى العقوبات التي وصلت إلى 3 سنوات وبالنسبة للمحاكمين في مدينة الحسيمة، كانت عقوباتهم جد مخففة، ويمكن أن نقول أن العفو شمل العقوبات القصيرة الأمد وهي عقوبات جنحية وليست جنائية''.

وأشار محمد الهيني '' نحن أمام مسلسل نتمنى أن تشمل العفو العقوبات الجنائية أيضا، والملك محمد السادس، عودنا دائما على القرارات السديدة والكبيرة جدا ولا يسعنا إلا ننوه بهذه الخطوة الملكية''.