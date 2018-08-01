أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا ﻿

قالت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية إن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي ما مجموعه 245 ألف و 600 شخصا .

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قالت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية إن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي ما مجموعه 245 ألف و 600 شخصا .

وكشف بيان للوزارة تم نشر مضامينه اليوم الثلاثاء أن المغاربة يحتلون المركز الثاني على لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي وراء الرومانيين ( 345 ألف و 747 منخرطا ) ثم الإيطاليين ب 117 ألف و 444 منخرطا والصينيين بـ 102 ألف و 644 منخرطا ثم القادمين من الإكوادور بـ 75 ألف و 119 منخرطا.

وأوضح البيان، أن عدد العمال الأجانب المسجلين في منظمات ومؤسسات الضمان الاجتماعي بلغ خلال نهاية شهر يوليوز الماضي ما مجموعه 2 مليون و 20 ألف منخرط بزيادة قدرت نسبتها بـ 2 .8 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية 2017، أي ما يمثل حوالي 150 ألف و 33 منخرطا جديدا مشيرة إلى أن هذه الأرقام تشكل أفضل أداء شهري منذ يوليوز 2007 .

وأشار ذات البيان، إلى أن عدد المسجلين من العمال الأجانب بمؤسسات الضمان الاجتماعي سجل انخفاضا بنسبة 3 .0 في المائة على أساس سنوي ( 6130 شخصا ) مقارنة مع شهر يونيو الذي قبله .

وأضاف أن 57 . 41 في المائة من مجموع المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي ينتمون لبلدان الاتحاد الأوربي بينما تمثل نسبة العمال المنتمين لدول من خارج الاتحاد الأوربي 43 .58 في المائة .