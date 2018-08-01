 أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا | مجتمع

أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة

وزير في حكــومة العثماني يشكر الملك بعد عفوه على 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف | بوليتيك

وزير في حكــومة العثماني يشكر الملك بعد عفوه على 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف

عــاجل:محامي ترامب السابق يقر بتهم بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية | دولي

عــاجل:محامي ترامب السابق يقر بتهم بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية

اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء

الخُليف.. عادة مكية فريدة في الحج | مجتمع

''الخُليف''.. عادة مكية فريدة في الحج

كلميم.. تدشين العديد من المشاريع التنموية | مجتمع

كلميم.. تدشين العديد من المشاريع التنموية

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها | مجتمع

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله | مجتمع

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 00:30 أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا | مجتمع
أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا
قالت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية إن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي ما مجموعه 245 ألف و 600 شخصا .

شوف تيفي:

قالت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية إن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي ما مجموعه 245 ألف و 600 شخصا .

وكشف بيان للوزارة تم نشر مضامينه اليوم الثلاثاء أن المغاربة يحتلون المركز الثاني على لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي وراء الرومانيين ( 345 ألف و 747 منخرطا ) ثم الإيطاليين ب 117 ألف و 444 منخرطا والصينيين بـ 102 ألف و 644 منخرطا ثم القادمين من الإكوادور بـ 75 ألف و 119 منخرطا.

وأوضح البيان، أن عدد العمال الأجانب المسجلين في منظمات ومؤسسات الضمان الاجتماعي بلغ خلال نهاية شهر يوليوز الماضي ما مجموعه 2 مليون و 20 ألف منخرط بزيادة قدرت نسبتها بـ 2 .8 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية 2017، أي ما يمثل حوالي 150 ألف و 33 منخرطا جديدا مشيرة إلى أن هذه الأرقام تشكل أفضل أداء شهري منذ يوليوز 2007 .

وأشار ذات البيان، إلى أن عدد المسجلين من العمال الأجانب بمؤسسات الضمان الاجتماعي سجل انخفاضا بنسبة 3 .0 في المائة على أساس سنوي ( 6130 شخصا ) مقارنة مع شهر يونيو الذي قبله .

وأضاف أن 57 . 41 في المائة من مجموع المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي ينتمون لبلدان الاتحاد الأوربي بينما تمثل نسبة العمال المنتمين لدول من خارج الاتحاد الأوربي 43 .58 في المائة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المغاربة مسجل مؤسسات الضمان الاجتماعي إسبانيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الخُليف.. عادة مكية فريدة في الحج | مجتمع

''الخُليف''.. عادة مكية فريدة في الحج

كلميم.. تدشين العديد من المشاريع التنموية | مجتمع

كلميم.. تدشين العديد من المشاريع التنموية

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها | مجتمع

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله | مجتمع

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رائـــــع..شباب مغاربة يشكرون الملك بعد خطابه الأخير حول تحسين أوضـــاعهم | نسولو الناس
منذ 7 دقائق

رائـــــع..شباب مغاربة يشكرون الملك بعد خطابه الأخير حول تحسين أوضـــاعهم

طــريف..شباب كيوجدو للتجنيد الإجــباري بعد نجاح مشروع فندق الخروف فكــازا | خارج البلاطو

طــريف..شباب كيوجدو للتجنيد الإجــباري بعد نجاح مشروع فندق الخروف فكــازا

خطــير و بالفيديو..كْــسابة شفرو ليهم الحــوالة من رحبة كــازا | خارج البلاطو

خطــير و بالفيديو..كْــسابة شفرو ليهم الحــوالة من رحبة كــازا

بالفيديو..شوفو المصريات شنو دارو مباشرة بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو المصريات شنو دارو مباشرة بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى

﻿

آخر المستجدات

أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا | مجتمع
منذ 14 دقيقة

أزيد من 245 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة

وزير في حكــومة العثماني يشكر الملك بعد عفوه على 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف | بوليتيك

وزير في حكــومة العثماني يشكر الملك بعد عفوه على 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف

عــاجل:محامي ترامب السابق يقر بتهم بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية | دولي

عــاجل:محامي ترامب السابق يقر بتهم بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.