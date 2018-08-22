عاجل..ليلة عيد الأضحى: نهاية مروعة لحياة شاب بيضاوي ببنسليمان+صورة ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين بنسليمان والدار البيضاء، قبل قليل من ليلة الثلاثاء الأربعاء، وقوع حادثة سير مروعة، خلفت مصرع شاب وإصابة صديقه بجروح عقب انقلاب سيارة خفيفة.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الرابطة بين بنسليمان والدار البيضاء، قبل قليل من ليلة الثلاثاء الأربعاء، وقوع حادثة سير مروعة، خلفت مصرع شاب وإصابة صديقه بجروح عقب انقلاب سيارة خفيفة.

وأوضح مصدر مطلع أن الشابين القاطنين بحي البرنوصي، كانا في طريق العودة إلى مدينة الدار البيضاء بعد حضورهما لمراسيم عزاء ببنسليمان، إلا أن أحدهما فقد السيطرة على المقود خلال محاولته تجنب شاحنة كبيرة بمنعرج حاد، ما تسبب في انقلاب السيارة ومصرعه وإصابة مرافقة بجروح خطيرة.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك حلت بمكان الحادث، بينما تم نقل جثة الهالك البالغ من العمر قيد حياته 24 سنة إلى مستودع الأموات.