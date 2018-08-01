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وزير في حكــومة العثماني يشكر الملك بعد عفوه على 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 00:08 وزير في حكــومة العثماني يشكر الملك بعد عفوه على 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف | بوليتيك
وزير في حكــومة العثماني يشكر الملك بعد عفوه على 184 معتقلا على خلفية أحداث الريف
تعليقا منه على العفو الملكي الذي شمل رفاق الزفزافي، وجه وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد،شكره للملك محمد السادس الذي أصدر عفوه على 184 من معتقلي الريف بمناسبة عيد الأضحــى المبارك.

شــوف تيفي:

تعليقا منه على العفو الملكي الذي شمل رفاق الزفزافي، وجه وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد،شكره للملك محمد السادس الذي أصدر عفوه على 184 من معتقلي الريف بمناسبة عيد الأضحــى المبارك.

و قال الرميد قبل قليل في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص بالفايسبوك:
لقد تفضل الملك فأصدر بمناسبة عيد الاضحى المبارك ''عفوه السامي عن 184معتقلاعلى خلفية أحداث الحسيمة ، منهم 11معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة.

وقد سبق لجلالته ان أصدر عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية...''

و أضاف الرميد:''هكذا، وكما تعودنا دائما، تأبى الحكمة الملكية الا ان تجعل العيد عيدين, ليس فقط بالنسبة لاسر المتمتعين بالعفو ، ولكن ايضا بالنسبة للحقوقيين ولكل الغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي.

إن هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات ،وهي خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك.وان شاء الله ،مزيدا من المبادرات الشجاعة لتجاوز كل الأحداث المؤلمة، وطي كل الملفات ..''

‫شوف تيفي

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شــــوف تيفي المغرب رميد عفو ملكي أحاث الحسيمة ريف

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