 اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء ﻿
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اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

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اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 23:00 اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
اعتداء شاب ثلاثيني على خمسيني يودعه في حالة حرجة مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء
اعتدى شخص ثلاثيني على بائع متجول في الخمسينيات من عمره بالضرب تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء.

شوف تيفي

اعتدى شخص ثلاثيني على بائع متجول في الخمسينيات من عمره بالضرب تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أنه بعد مشادة كلامية أفضت إلى اعتداء الشاب الثلاثيني، عشية اليوم الثلاثاء، بسوق السلام بالحي المحمدي، بعصا حادة أغمدها في عنق البائع المتجول.

وأضاف ذات المصدر أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة الى مستشفى محمد الخامس ، ولخطورة حالته تمت إحالته إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد.

وأكد ذات المصدر أنه تم القاء القبض فورا على المعتدي من طرف عناصر الدراجين بالحي المحمدي، وأنه تمت إحالته على مصلحة المداومة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي.



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شوف تيفي المغرب اعتداء شاب ثلاثيني خمسيني حالة حرجة مستشفى ابن رشد الدارالبيضاء

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