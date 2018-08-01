كلميم.. تدشين العديد من المشاريع التنموية ﻿

تم، اليوم الثلاثاء بإقليم كلميم، تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بجماعات الإقليم، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب والخامسة والخمسين لميلاد الملك محمد السادس.

شوف تيفي و.م.ع

تم، اليوم الثلاثاء بإقليم كلميم، تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بجماعات الإقليم، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب والخامسة والخمسين لميلاد الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار، أعطى والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، بجماعة لبيار، انطلاقة أشغال مشروع بناء وتهيئة الطريق الرابطة بين مركز لبيار والطريق الوطنية رقم 1 على طول 3 كيلومترات، ومشروع بناء وتهيئة الطريق المؤدية إلى دوار اسكو انطلاقا من الطريق الإقليمية رقم 1304.

ودشن بالجماعة نفسها مشروع تزويد دوار أماغود بالكهرباء، كما أعطى أبهاي بجماعة رأس أمليل انطلاقة مشروع بناء خزان صهريجي للماء الصالح للشرب من سعة 100 متر مكعب.

وبجماعة تركى وساي، أعطى والي الجهة، أمس الإثنين، انطلاقة أشغال بناء وتهيئة الطرق بمركز هذه الجماعة.

وبجماعة كلميم، دشن مشروع توسيع كهربة دوار الرحمة وحي الكرامز، وأعطى انطلاقة أشغال بناء منشأة فنية بحي الكرامز، كما وضع الحجر الأساس لبناء مركب الصناعة التقليدية بمدينة كلميم.