هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها ﻿

بعد ساعات من ظهور المعطيات الأولى الخاصة بالخدمة العسكرية، برزت معطيات أخرى، تشير إلى أنه من المنتظر أن يحصل الخاضعون للخدمة العسكرية الإجبارية، على مبلغ ألفي درهم شهريا لمدة 12 شهرا وهي مدة

"شوف تيفي"

بعد ساعات من ظهور المعطيات الأولى الخاصة بالخدمة العسكرية، برزت معطيات أخرى، تشير إلى أنه من المنتظر أن يحصل الخاضعون للخدمة العسكرية الإجبارية، على مبلغ ألفي درهم شهريا لمدة 12 شهرا وهي مدة الخدمة.

وحسب ما كشفت عنه يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل، فإن مصدرا حكوميا، أكد لها أن الخدمة العسكرية ستشمل الرجال والنساء على قدم المساواة، ولكن سيتم إعفاء من يتابعون دراستهم على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة، كما تم إعفاء من يعانون مشاكل صحية، كما لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة، وبالنسبة للنساء فإنه تم إعفاء المرأة المتزوجة من الخدمة.

وأوضحت اليومية أن الخاضعين للخدمة سيحصلون على تعويض بقيمة ألفي درهم شهريا، على أن يتم إخضاع عشرة آلاف شاب وشابة سنويا للخدمة على أساس رفع هذا العدد حسب الإمكانيات المادية والتأطيرية.