أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله ﻿

أحال مركز الدرك الملكي بالمحمدية صباح اليوم الثلاثاء على أنظار الوكيل العام للملك أخوان بتهمة الاحتجاز والابتزاز والنصب مع استعمال العنف والضرب والجرح.

شوف تيفي

أحال مركز الدرك الملكي بالمحمدية صباح اليوم الثلاثاء على أنظار الوكيل العام للملك أخوان بتهمة الاحتجاز والابتزاز والنصب مع استعمال العنف والضرب والجرح.

وفي تفاصيل الواقعة، علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن مركز الدرك الملكي توصل بشكاية من إحدى المواطنات تكشف من خلالها أن زوجها مُحتجز من قِبل أخوين ويطالبان بمبلغ 4000 درهم مقابل إطلاق سراحه.

وأضافت مصادرنا، أن زوجة المحتجز لم تتردد في تقديم شكاية لدى مصالح الدرك ، بغرض إنقاذ زوجها، وأمام هذا الأمر وفور سماع الأخوين بالخبر، قاما بإخلاء سبيل الزوج، ليقوم هو الآخر بتقديم شكاية بخصوص هذا الموضوع.

هذا وبفضل التحريات التي باشرتها عناصر الدرك، تمكنوا من القبض على المحتجزين وهما شقيقان من مواليد 1997 و1999، ليتم متابعتهما بالمنسوب إليهما.