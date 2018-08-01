 أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها | مجتمع

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله | مجتمع

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات | اقتصاد

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات

المئات ينظمون وقفة تضامينة مع رجال الدرك الملكي بعد انتشار صور معاقرة الخمر داخل سيارة الدرك | مجتمع

المئات ينظمون وقفة تضامينة مع رجال الدرك الملكي بعد انتشار صور معاقرة الخمر داخل سيارة الدرك

برقية تهنئة إلى الملك من رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك

برقية تهنئة إلى الملك من رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد الأضحى

ارتفاع صاروخي لتذاكر السفر عبر سيارات الأجرة الكبيرة يثير سخط المسافرين بإنزكان | مجتمع

ارتفاع صاروخي لتذاكر السفر عبر سيارات الأجرة الكبيرة يثير سخط المسافرين بإنزكان

الملك يصــدر عفوه على 889 شخصا بمناسبة عيد الأضحــى | بوليتيك

الملك يصــدر عفوه على 889 شخصا بمناسبة عيد الأضحــى

الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك | بوليتيك

الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 21:08 أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله | مجتمع
أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله
أحال مركز الدرك الملكي بالمحمدية صباح اليوم الثلاثاء على أنظار الوكيل العام للملك أخوان بتهمة الاحتجاز والابتزاز والنصب مع استعمال العنف والضرب والجرح.

شوف تيفي

 

أحال مركز الدرك الملكي بالمحمدية صباح اليوم الثلاثاء على أنظار الوكيل العام للملك أخوان بتهمة الاحتجاز والابتزاز والنصب مع استعمال العنف والضرب والجرح.

وفي تفاصيل الواقعة، علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن مركز الدرك الملكي توصل بشكاية من إحدى المواطنات تكشف من خلالها أن زوجها مُحتجز من قِبل أخوين ويطالبان بمبلغ 4000 درهم مقابل إطلاق سراحه.

وأضافت مصادرنا، أن زوجة المحتجز لم تتردد في تقديم شكاية لدى مصالح الدرك ، بغرض إنقاذ زوجها، وأمام هذا الأمر وفور سماع الأخوين بالخبر، قاما بإخلاء سبيل الزوج، ليقوم هو الآخر بتقديم شكاية بخصوص هذا الموضوع.

هذا وبفضل التحريات التي باشرتها عناصر الدرك، تمكنوا من القبض على المحتجزين وهما شقيقان من مواليد 1997 و1999، ليتم متابعتهما بالمنسوب إليهما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

احتجاز شوف تيفي محمدية اخوة حوادث وحقوق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها | مجتمع

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها

المئات ينظمون وقفة تضامينة مع رجال الدرك الملكي بعد انتشار صور معاقرة الخمر داخل سيارة الدرك | مجتمع

المئات ينظمون وقفة تضامينة مع رجال الدرك الملكي بعد انتشار صور معاقرة الخمر داخل سيارة الدرك

ارتفاع صاروخي لتذاكر السفر عبر سيارات الأجرة الكبيرة يثير سخط المسافرين بإنزكان | مجتمع

ارتفاع صاروخي لتذاكر السفر عبر سيارات الأجرة الكبيرة يثير سخط المسافرين بإنزكان

وداعا مجانية التعليم ! | مجتمع

وداعا مجانية التعليم !

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطــاب ثورة الملك و الشعب من ســلا+ تصــريحات شباب المدينة | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

خطــاب ثورة الملك و الشعب من ســلا+ تصــريحات شباب المدينة

ثـــورة العطش تصل تـــافراوت و الساكنة تستغيث قبل عيد الأضحــى | خارج البلاطو

''ثـــورة العطش'' تصل تـــافراوت و الساكنة تستغيث قبل عيد الأضحــى

اختفاء شاب عشريني من الشماعية في ظــروف غامضة | حالة خاصة

اختفاء شاب عشريني من الشماعية في ظــروف غامضة

فضائح صادمة من قلب مركز تيط مليل بكاميرا خفية/ دعارة /استغلال/سجن/ مخدرات | Enquête

فضائح صادمة من قلب مركز تيط مليل بكاميرا خفية/ دعارة /استغلال/سجن/ مخدرات

﻿

آخر المستجدات

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها | مجتمع
منذ 6 دقائق

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله | مجتمع

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات | اقتصاد

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.