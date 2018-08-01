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عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 20:46 عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي | بوليتيك
عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي
أكد مصدر مطلع أن من بين المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، يومه الثلاثاء، 10 رفاق ناصر الزفزافي، كانوا رهن الاعتقال بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"+" و م ع"


أكد مصدر مطلع أن من بين المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، يومه الثلاثاء، 10 رفاق ناصر الزفزافي، كانوا رهن الاعتقال بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء.

 

وحسب المصدر ذاته فإن العفو شمل كلا من:

محمد النعيمي
محمد المحدالي
حاكمي أحمد
أحمد هزاط
فهيم غطاس
محمد مكوح
جواد بلعلي
محمد الهاني
بدر اكراف
عزيز خالي

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس قد أصدر بمناسبة عيد الأضحى عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 889 شخصا.

ووفق نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص فإنه وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل الملك، فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 889 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 844 سجينا موزعين على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة : 188 سجينا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 646 سجينا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 04 سجناء

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 06 سجناء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 45 شخصا موزعين على النحو التالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 03 أشخاص

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 02 شخصين اثنين

– العفو من الـغرامة لفائدة : 40 شخصا

المجموع العام : 889

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