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وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 20:35 وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات | اقتصاد
وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات
سلمت خلية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التابعة لمندوبية التجارة والصناعة بوجدة والمركز الجهوي للاستثمار، خلال شهر يوليوز الماضي، ما مجموعه 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات بعمالة وجدة

شوف تيفي و.م.ع

 

سلمت خلية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التابعة لمندوبية التجارة والصناعة بوجدة والمركز الجهوي للاستثمار، خلال شهر يوليوز الماضي، ما مجموعه 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات بعمالة وجدة أنجاد.

وحسب تقرير لمندوبية التجارة والصناعة بوجدة، فإن هذه الشهادات توزعت على قطاعات الخدمات ب 45 شهادة سلبية، والتجارة (17 شهادة)، والبناء والأشغال العمومية (16 شهادة)، والصناعة (شهادتان).

ووفق الطابع القانوني، فقد توزعت الشهادات السلبية الممنوحة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد (43 شهادة سلبية)، والشركات ذات المسؤولية المحدودة (30 شهادة) والعلامات التجارية (7 شهادات).

وبلغ عدد الشهادات السلبية التي تم تسليمها لإحداث مقاولات بعمالة وجدة أنجاد خلال سنة 2017، أزيد من 1140 شهادة.



 

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