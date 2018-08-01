المئات ينظمون وقفة تضامينة مع رجال الدرك الملكي بعد انتشار صور معاقرة الخمر داخل سيارة الدرك ﻿

بعد ساعات من انتشار مجموعة من الصور توثق قيام ثلاثة شبان بمعاقرة الخمر داخل سيارة تابعة للدرك الملكي، قام المئات من المواطنين، أمس الاثنين، بجماعة الوداية التابعة لعمالة مراكش، بتنظيم وقفة

"شوف تيفي"

بعد ساعات من انتشار مجموعة من الصور توثق قيام ثلاثة شبان بمعاقرة الخمر داخل سيارة تابعة للدرك الملكي، قام المئات من المواطنين، أمس الاثنين، بجماعة الوداية التابعة لعمالة مراكش، بتنظيم وقفة تضامنية مع قائد سرية الدرك تزامنا مع حلول لجنة من القيادة الجهوية والتي فتحت تحقيقا في الموضوع.

وحسب مصادر محلية فإن حوالي 400 شخص، حاملين بطاقاتهم الوطنية، تجمعوا أمام قيادة الدرك الملكي، وأكدوا على أن قائد سرية الدرك الملكي بجماعة لوداية معروف بنزاهته، داعين اللجنة إلى الوقوف لجانبه.

جدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي بلوداية، تمكنت أمس الاثنين، من اعتقال ثلاثة شبان بدوار أولاد أعكيل، ظهروا بمجموعة من الصور يعاقرون الخمر داخل سيارة تابعة للدرك الملكي.



