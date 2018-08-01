 برقية تهنئة إلى الملك من رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد الأضحى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها | مجتمع

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله | مجتمع

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات | اقتصاد

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات

المئات ينظمون وقفة تضامينة مع رجال الدرك الملكي بعد انتشار صور معاقرة الخمر داخل سيارة الدرك | مجتمع

المئات ينظمون وقفة تضامينة مع رجال الدرك الملكي بعد انتشار صور معاقرة الخمر داخل سيارة الدرك

برقية تهنئة إلى الملك من رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك

برقية تهنئة إلى الملك من رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد الأضحى

ارتفاع صاروخي لتذاكر السفر عبر سيارات الأجرة الكبيرة يثير سخط المسافرين بإنزكان | مجتمع

ارتفاع صاروخي لتذاكر السفر عبر سيارات الأجرة الكبيرة يثير سخط المسافرين بإنزكان

الملك يصــدر عفوه على 889 شخصا بمناسبة عيد الأضحــى | بوليتيك

الملك يصــدر عفوه على 889 شخصا بمناسبة عيد الأضحــى

الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك | بوليتيك

الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

برقية تهنئة إلى الملك من رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 19:54 برقية تهنئة إلى الملك من رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك
برقية تهنئة إلى الملك من رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية كازاخستان، نورسلطان نزارباييف، أعرب فيها للملك وللشعب المغربي عن أصدق التهاني القلبية الصادقة.

شوف تيفي

 

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية كازاخستان، نورسلطان نزارباييف، أعرب فيها للملك وللشعب المغربي عن أصدق التهاني القلبية الصادقة.

ومما جاء في هذه البرقية " أمل أن يكون عيد الاضحى مليئا بالتعاون والخير وهو العيد الذي يحث الأمة الإسلامية جمعاء على الالتزام بالقيم الإنسانية كالسلام والمحبة والوحدة والرحمة والتعاون المتبادل".

وأعرب نزارباييف عن متمنياته بأن يساهم هذا العيد في تعزيز أواصر التعاون والوحدة بين شعبي كازاخستان والمغرب.

كما أعرب عن خالص متمنياته للملك بموفور الصحة والعافية والتوفيق، وللشعب المغربي الصديق بالتقدم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس تهنيئة الصحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي

الملك يصــدر عفوه على 889 شخصا بمناسبة عيد الأضحــى | بوليتيك

الملك يصــدر عفوه على 889 شخصا بمناسبة عيد الأضحــى

الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك | بوليتيك

الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب | بوليتيك

برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطــاب ثورة الملك و الشعب من ســلا+ تصــريحات شباب المدينة | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

خطــاب ثورة الملك و الشعب من ســلا+ تصــريحات شباب المدينة

ثـــورة العطش تصل تـــافراوت و الساكنة تستغيث قبل عيد الأضحــى | خارج البلاطو

''ثـــورة العطش'' تصل تـــافراوت و الساكنة تستغيث قبل عيد الأضحــى

اختفاء شاب عشريني من الشماعية في ظــروف غامضة | حالة خاصة

اختفاء شاب عشريني من الشماعية في ظــروف غامضة

فضائح صادمة من قلب مركز تيط مليل بكاميرا خفية/ دعارة /استغلال/سجن/ مخدرات | Enquête

فضائح صادمة من قلب مركز تيط مليل بكاميرا خفية/ دعارة /استغلال/سجن/ مخدرات

﻿

آخر المستجدات

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها | مجتمع
منذ 2 دقائق

هام للشباب الخاضعين للخدمة العسكرية.. هذه هي الأجرة الشهرية التي سيحصلون عليها

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله | مجتمع

أخوان يحتجزان زوج سيدة ويطالبان بفدية مقابل إخلاء سبيله

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل..بمناسبة عيد الأضحى: الملك يصدر عفوه على 10 من رفاق ناصر الزفزافي

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات | اقتصاد

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.