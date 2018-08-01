برقية تهنئة إلى الملك من رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد الأضحى ﻿

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية كازاخستان، نورسلطان نزارباييف، أعرب فيها للملك وللشعب المغربي عن أصدق التهاني القلبية الصادقة.

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بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية كازاخستان، نورسلطان نزارباييف، أعرب فيها للملك وللشعب المغربي عن أصدق التهاني القلبية الصادقة.

ومما جاء في هذه البرقية " أمل أن يكون عيد الاضحى مليئا بالتعاون والخير وهو العيد الذي يحث الأمة الإسلامية جمعاء على الالتزام بالقيم الإنسانية كالسلام والمحبة والوحدة والرحمة والتعاون المتبادل".

وأعرب نزارباييف عن متمنياته بأن يساهم هذا العيد في تعزيز أواصر التعاون والوحدة بين شعبي كازاخستان والمغرب.

كما أعرب عن خالص متمنياته للملك بموفور الصحة والعافية والتوفيق، وللشعب المغربي الصديق بالتقدم.