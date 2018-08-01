ارتفاع صاروخي لتذاكر السفر عبر سيارات الأجرة الكبيرة يثير سخط المسافرين بإنزكان ﻿

تعيش المحطة الطرقية بمدينة إنزكان على وقع احتقان كبير بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والمواطنين الذين يشتكون من الزيادات في ثمن رحلات بعض الخطوط والوجهات التي وصلت لضعف ثمنها الحقيقي في الأيام

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعيش المحطة الطرقية بمدينة إنزكان على وقع احتقان كبير بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والمواطنين الذين يشتكون من الزيادات في ثمن رحلات بعض الخطوط والوجهات التي وصلت لضعف ثمنها الحقيقي في الأيام العادية.

وأكد عدد من المواطنين لقناة "شوف تيفي"، أن هذه الزيادات في أسعار الرحلات غير مناسبة ولا تلائم قدرتهم الشرائية، مبرزين أنه ما أن تحل مناسبة دينية أو أحد الأعياد حتى يتفاجأوا بقيام بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمضاعفة أثمنة السفر، والتي تبلغ أرقاما صاروخية.

وأوضح المتضررون لقناة "شوف تيفي"، أن ثمن السفر من أكادير في اتجاه تارودانت وصل اليوم إلى 55 درهما، أي ضعف ثمن الرحلة في الأيام العادية، ومن أكادير نحو تيزنيت بلغت 80 درهم أي أزيد من ضعف السعر الحقيقي المحدد في مبلغ 35 درهما، ونفس الشيء بالنسبة لهوارة التي أصبح ثمن تذكرة السفر بـ30 درهما، في وقت يرتقب أن يضاعف الثمن مرات عديدة بحلول اليوم الثلاثاء.

واستنكر المتحدثون هذه الزيادات التي صرحوا أنها غير معقولة، ولا تستند على أي أساس قانوني إلا على أعذار واهية على حد تعبيرهم، مطالبين من السلطات المعنية بتطبيق القانون، ومن الجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية المواطنين من جشع بعض السائقين الذين لا يعيرون أي اهتمام لمصلحة المواطن خاصة ذوي أصحاب الدخل المحدود، مشيرين أن ما يهمهم هو مصلحتهم وتحقيق أرباح زائدة، مستغلين هذه الظرفية الحساسة التي يكثر فيها الطلب على سيارات الأجرة الكبيرة.

ومن جانبهم، أوضح السائقون والعاملون بقطاع النقل بهذه المحطة أن هذا الارتفاع، لا يهم سوى الوجهات التي تفوق مسافتها الكيلومترية أكثر من 50 كيلومترا، وبرروا هذه الزيادة في تسعيرة السفر بكونهم يعوضون ثمن الإياب، والذي تعود فيه السيارة خالية من أي راكب، وبالتالي فالمواطن يؤدي ثمن الذهاب والإياب في إطار شكل تضامني مع السائقين، مؤكدين أنه لا يعقل أن يبقي السائق على ثمن التسعيرة العادية، ويرجع خاوي الوفاض، متكبدا خسارة مادية فادحة فيما يخص البنزين المرتفع الثمن، وهو ما يفسر أن هذه الزيادة معقولة وعادية في مثل هذه المناسبات والمواطنون هم فقط من يبالغ يقول أحد السائقين المهنيين.

وفي مقابل هذا الصراع المحتذم بين المواطنين والسائقين فإن الجهات المعنية لازالت تقف في وضع المتفرج وتراقب الوضع دون أن تبدي أي تدخل يقول أحد المواطنين المتضررين من هذه العملية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لحماية جيوب المواطنين من ما وصفوه بجشع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة وتطبيق القانون لإعادة المياه لمجاريها.