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الملك يصــدر عفوه على 889 شخصا بمناسبة عيد الأضحــى

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 19:17 الملك يصــدر عفوه على 889 شخصا بمناسبة عيد الأضحــى | بوليتيك
الملك يصــدر عفوه على 889 شخصا بمناسبة عيد الأضحــى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 889 شخصا.

شـــوف تيفي:

بمناسبة عيد الأضحى المبارك أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 889 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص : "بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل الملك، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 889 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 844 سجينا موزعين على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة : 188 سجينا

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 646 سجينا

- تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 04 سجناء

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 06 سجناء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 45 شخصا موزعين على النحو التالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 03 أشخاص

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 02 شخصين اثنين

- العفو من الـغرامة لفائدة : 40 شخصا

المجموع العام : 889

 

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