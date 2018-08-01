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الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 18:21 الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك | بوليتيك
الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها متمنياته لهم بموفور الصحة والعافية والهناء، ولشعوبهم الشقيقة

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها متمنياته لهم بموفور الصحة والعافية والهناء، ولشعوبهم الشقيقة بتحقيق ما تصبو إليه من مزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقيات، "وإن الاحتفال بهذا العيد السعيد، بما يرمز إليه من قيم الصبر والإيثار والتآزر، ليستحث المسلمين كافة على استحضار ما يدعو إليه ديننا الحنيف من إخاء وتضامن ووئام، ومن التزام بالوسطية والاعتدال، ونبذ لما تنهى عنه تعاليمه السمحة من تطرف وعنف وانغلاق".

وختم الملك رسائله إلى قادة الدول الإسلامية بالتضرع إلى الله تعالى بأن يعيد عليهم "هذا العيد وأمثاله بوافر الخيرات واليمن والبركات، وأن يمن علينا بعونه وتوفيقه، لرفع مختلف التحديات التي تواجهها أمتنا الإسلامية، وتحقيق ما تطمح إليه من وحدة وتكامل، لتواصل إسهامها في إثراء الحضارة الإنسانية".

 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الاحتفال عيد الأضحى الملوك

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