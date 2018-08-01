عاجل..قبل ساعات من عيد الأضحى: انتحار فتاة بشفشاون ﻿

مرة أخرى، اهتز دوار تلاعبو بجماعة متيوة التابع لإقليم شفشاون، يومه الثلاثاء، على وقع خبر صادم، يتمثل في انتحار فتاة في عقدها الثاني، شنقا بشجرة توجد بالقرب من منزل أسرتها .

"شوف تيفي"



مرة أخرى، اهتز دوار تلاعبو بجماعة متيوة التابع لإقليم شفشاون، يومه الثلاثاء، على وقع خبر صادم، يتمثل في انتحار فتاة في عقدها الثاني، شنقا بشجرة توجد بالقرب من منزل أسرتها .

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر قيد حياتها 20 سنة، أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة حبل، بشجرة قريبة من منزل أسرتها لأسباب مجهولة.

وأكد المصدر ذاته أن أسرة الهالكة، أبلغت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع، قبل أن يتم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون.