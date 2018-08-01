وداعا مجانية التعليم ! ﻿

صادق المجلس الوزاري، أمس الإثنين، على مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي كان لقي رفضا واستياء واضحا من لدن فاعلين حقوقيين ونقابات التعليم ومجتمع

شوف تيفي

صادق المجلس الوزاري، أمس الإثنين، على مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي كان لقي رفضا واستياء واضحا من لدن فاعلين حقوقيين ونقابات التعليم ومجتمع مدني .

عبد الحق لمريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ، وفي تلاوته لمخرجات المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أشار إلى" أن مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، اعتمد في نظام التمويل على مبادئ التضامن الوطني، ومساهمة مختلف الشركاء في هذه العملية، مع الحرص على ضمان التعليم للجميع في شقه الإجباري (المواد 42 و 43 ) .

حيث جاء في المادة 42 من الباب الثامن من القانون الإطار، على أن "تواصل الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره،ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين وخصوصا منهم "الأسر الميسورة" والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص..."

أما المادة 43 من نفس القانون، فنصت على أن "تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة...".

وبعد الحديث عن التمويل التضامني، نص المادة 45، على إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية...إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص... القانون لم ينص على تكلفة الرسوم في انتظار صدور القوانين التنظيمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الدخل والقدرة على الأداء.

يذكر أن القانون الإطار للتربية والتكوين، والقاضي بفرض رسوم التسجيل في التعليم العمومي على "الأسر الميسورة"، كان قد أشعل فتيل احتجاجات في يناير الماضي، قادتها نقابات التعليم، بما فيها نقابة البيجيدي .

العثماني من جهته، طمأن معارضي القانون، بأنه لن يرفع المجانية عن التعليم بل سينحصر فقط في "الأسر الميسورة"، التي بالمناسبة تدرس أطفالها في المدارس الخصوصية، فهل ستؤدي الأسر الميسورة تكلفة المدارس الخاصة إلى جانب مساهمتها في تمويل المدرسة العمومية ! أم ستقوم بنقل أولادها من المدارس الخاصة إلى المدارس العمومية على علاتها ! الجواب مع الدخول المدرسي ودخول القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن قطاع التعليم أنفقت عليه ملايير الدراهم، منذ المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم للراحل"مزيان بلفقيه" إلى "أحمد اخشيشن "، دون نتيجة تذكر ! الشئ الذي تفسره الانتقادات التي وجهها الملك في خطاب 20 غشت أمس الاثنين، حيث جاء في نص الخطاب، أنه "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة".