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لأول مرة.. الخدمة العسكرية الإجبارية مفروضة على النساء

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 16:41 لأول مرة.. الخدمة العسكرية الإجبارية مفروضة على النساء | مجتمع
لأول مرة.. الخدمة العسكرية الإجبارية مفروضة على النساء
يؤكد القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، والذي تم الكشف عنه مساء أمس الاثنين، على أن النساء ملزمات كذلك بقضاء فترة الخدمة العسكرية.

"شوف تيفي"

يؤكد القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، والذي تم الكشف عنه مساء أمس الاثنين، على أن النساء ملزمات كذلك بقضاء فترة الخدمة العسكرية.

ويقر المشروع، الذي تم إعداده تنفيذًا للتعليمات الملكية، مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا.

كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 عامًا.

ويحدد المشروع أيضًا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

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