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الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 15:47 الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض | دولي
الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض
ألقت الشرطة الإٍسبانية القبض على مواطن وسط مدينة مليلية المحتلة بتهمة سرقة هواتف نقالة من النساء تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض نهاية الأسبوع الماضي.

شوف تيفي

ألقت الشرطة الإٍسبانية القبض على مواطن وسط مدينة مليلية المحتلة بتهمة سرقة هواتف نقالة من النساء تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام اسبانية، فإن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على المتهم حوالي الساعة العاشرة صباحاً عقب إقدامه على سرقة هاتف من امرأة أثناء سيرها عبر حديقة “فورست بارك” .

وكشفت نفس المصادر، أن المُعتدي الذي له أصول مغربية، اعتدى على الضحية بسلاحه الأبيض ما تسبب لها في بعض الإصابات.

هذا وخلال عملية التفتيش، عثرت الشرطة الإٍسبانية على مجموعة من الهواتف المسروقة لدى الموقوف، ليتم مباشرة التحقيق معه.

 

‫شوف تيفي

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دولي شوف تيفي الشرطة المحلية الإسبانية مليلية السلاح الأبيض سرقة الهواتف

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