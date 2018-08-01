بالفيديو..مافيا المخدرات في هولندا تحرق سيارة مغربي ﻿

تورطت مافيا مخدرات بهولندا، بإحراق سيارة مغربي بالمنتجع السياحي ماربيا بإسبانيا، يوم الأحد 12 غشت، وذلك بسبب تصفية حسابات بين هذه المافيا ومجموعة من المغاربة، وذلك حسب ما كشفت عنه، مؤخرا تحقيقات

''شوف تيفي''

تورطت مافيا مخدرات بهولندا، بإحراق سيارة مغربي بالمنتجع السياحي ماربيا بإسبانيا، يوم الأحد 12 غشت، وذلك بسبب تصفية حسابات بين هذه المافيا ومجموعة من المغاربة، وذلك حسب ما كشفت عنه، مؤخرا تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية الإسبانية والهولندية .

وحسب ما كشفت عنه وسالئل إعلام إسبانية، خلال الأسبوع الجاري أن المعطيات الأولى ربطت الحادث بعمل إرهابي، نظرا لوقوعه في منطقة سياحية تضم العديد من الفنادق العالمية، إلا أن التحقيقات التي قامت بها الشرطة الهولندية، كشفت على أن الأمر له علاقة بتصفية حسابات بين مغاربة ومافيا مخدرات.

وأكدت المصادر ذاتها أن السيارة تعود لمغربي يدعى ''ن''، يعمل ضمن عصابة إجرامية دولية متخصصة في الاتجار بالمخدرات، وقد قامت المافيا باستهدافه أثناء تواجده مع أربعة مغاربة آخرين.