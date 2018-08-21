البحرين توقف التأشيرات للمواطنين القطريين وتستثني هؤلاء ﻿

أعلنت الداخلية البحرينية، يوم الثلاثاء، عن قرارها إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين وتستثني الطلاب الذين يدرسون بالمملكة.

شوف تيفي

أعلنت الداخلية البحرينية، يوم الثلاثاء، عن قرارها إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين وتستثني الطلاب الذين يدرسون بالمملكة.

وقالت الوزارة البحرينية إن قرار وقف التأشيرات اتخذ نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017 عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.