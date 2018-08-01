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القبض على أحد أفراد عصابة إجرامية سلبت هاتفا نقالا ولوحة الكترونية من مواطن بكلميم

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 15:12 القبض على أحد أفراد عصابة إجرامية سلبت هاتفا نقالا ولوحة الكترونية من مواطن بكلميم | حوادث و حقوق
القبض على أحد أفراد عصابة إجرامية سلبت هاتفا نقالا ولوحة الكترونية من مواطن بكلميم
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم صباح اليوم الثلاثاء، أحد أفراد عصابة إجرامية اعترضت سبيل شخص على مستوى شارع المهدي بن تومرت واعتدت عليه بالضرب والجرح بواسطة السلاح

شوف تيفي

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم صباح اليوم الثلاثاء، أحد أفراد عصابة إجرامية اعترضت سبيل شخص على مستوى شارع المهدي بن تومرت واعتدت عليه بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض مما أسفر عن إصابته بعجز بدني لتستغل العصابة الفرصة وتسلب منه هاتفه النقال ولوحة إلكترونية.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن التحقيقات أسفرت عن إيقاف المشتبه به ، حيث تم العثور داخل مسكنه على الهاتف النقال واللوحة الإلكترونية اللذين سُلبا من الضحية.

هذا وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية على أن يتم مباشرة التحقيق معه على أمل التعرف على هُوية باقي أفراد العصابة.

 

‫شوف تيفي

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حوادث وحقوق شوف تيفي الشرطة القضائية كلميم شارع المهدي بن تومرت

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