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مقرقب سلخ عنصر وقاية مدنية وسط مستعجلات مستشفى بالبيضاء

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 15:09 مقرقب سلخ عنصر وقاية مدنية وسط مستعجلات مستشفى بالبيضاء | حوادث و حقوق
مقرقب سلخ عنصر وقاية مدنية وسط مستعجلات مستشفى بالبيضاء
قامت المصالح الأمنية التابعة للدائرة 37 بحي البرنوصي بالبيضاء، بإيقاف شخص في حالة تخدير، تورط مساء أمس الاثنين، في الاعتداء على عنصر وقاية مدنية، داخل مستعجلات مستشفى المنصور بطريقة خطيرة، من خلال

''شوف تيفي''

قامت المصالح الأمنية التابعة للدائرة 37 بحي البرنوصي بالبيضاء، بإيقاف شخص في حالة تخدير، تورط مساء أمس الاثنين، في الاعتداء على عنصر وقاية مدنية، داخل مستعجلات مستشفى المنصور بطريقة خطيرة، من خلال توجيه لكمات له تسبب في إصابته بكسر على مستوى الأنف.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن تفاصيل هذا الاعتداء، أن عنصر الوقاية المدنية، تفاجأ بشخص مصاب وشقيق يطالبانه بنقله إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، وأمام رفضه قام شقيق المصاب بالاعتداء على عنصر الوقاية المدنية، ما دفع بهذا الأخير إلى إبلاغ مصالح الأمن.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بمستعجلات مستشفى المنصور، وتمكنت من إيقاف المعتدي، بينما تم نقل شقيقه المصاب بجرح على مستوى اليد إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحي المحمدي البرنوصي الوقاية المدنية

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