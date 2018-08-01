ذكرى مؤلمة للعرب.. إعدام القائد العراقي صدام حسين يوم عيد الأضحى ﻿

يحمل عيد الأضحى ذكرى مؤلمة للأمة العربية الإسلامية، التي تحولت فرحتها بالعيد في 30 من شهر دجنبر عام 2006، إلى مأساة، بعد تداول كبريات القنوات العربية حينها ومن بينها قناتي ''الجزيرة والعربية''،

''شوف تيفي''

يحمل عيد الأضحى ذكرى مؤلمة للأمة العربية الإسلامية، التي تحولت فرحتها بالعيد في 30 من شهر دجنبر عام 2006، إلى مأساة، بعد تداول كبريات القنوات العربية حينها ومن بينها قناتي ''الجزيرة والعربية''، مقطع فيديو يوثق لعملية إعدام القائد والرئيس العراقي صدام حسين عن عمر ناهز 69 عاما بعد أن أدانته المحكمة الجنائية العراقية بالتورط في مجموعة من القضايا خلال فترة توليه الرئاسة بالعراق.

الأمة العربية والإسلامية، استفاقت فجر العيد على تداول فيديو يوثق لإعدام صدام حسين في عملية أطلق عليها ''الفجر الأحمر''، حيث قام المحتل الأمريكي بتسليمه للحكومة العراقية الموالية للاحتلال حينها، والتي أقدمت على إهانته وأعدمته بطريقة أثارت جدلا واسعا وسط المجتمع العربي خاصة والمجتمع الإسلامي عامة.

مشهد إعدام صدام حسين، أشعل نيران الغضب لدى محبيه ومتتبعي مسرحية محاكمته، وبالتالي فإن احتفال العالم العربي الإسلامي بعيد الأضحى، أصبح ومنذ سنة 2006 مرتبطا بتصفية زعيم عربي، أظهر قوته وصلابته خلال الثواني الأخيرة من حياته.