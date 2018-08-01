 ذكرى مؤلمة للعرب.. إعدام القائد العراقي صدام حسين يوم عيد الأضحى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حادثة سير مميتة بإقليم الحوز تسفر عن مقتل مواطن وإصابة باشا وعائلته بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

حادثة سير مميتة بإقليم الحوز تسفر عن مقتل مواطن وإصابة باشا وعائلته بجروح خطيرة

الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض | دولي

الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض

بالفيديو..مافيا المخدرات في هولندا تحرق سيارة مغربي | حوادث و حقوق

بالفيديو..مافيا المخدرات في هولندا تحرق سيارة مغربي

مسن يرمي بنفسه من الطابق الثاني بمراكش لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

مسن يرمي بنفسه من الطابق الثاني بمراكش لأسباب مجهولة

البحرين توقف التأشيرات للمواطنين القطريين وتستثني هؤلاء | دولي

البحرين توقف التأشيرات للمواطنين القطريين وتستثني هؤلاء

القبض على أحد أفراد عصابة إجرامية سلبت هاتفا نقالا ولوحة الكترونية من مواطن بكلميم | حوادث و حقوق

القبض على أحد أفراد عصابة إجرامية سلبت هاتفا نقالا ولوحة الكترونية من مواطن بكلميم

مقرقب سلخ عنصر وقاية مدنية وسط مستعجلات مستشفى بالبيضاء | حوادث و حقوق

مقرقب سلخ عنصر وقاية مدنية وسط مستعجلات مستشفى بالبيضاء

ذكرى مؤلمة للعرب.. إعدام القائد العراقي صدام حسين يوم عيد الأضحى | دولي

ذكرى مؤلمة للعرب.. إعدام القائد العراقي صدام حسين يوم عيد الأضحى

عــاجل: وفاة الروائي الشهير صاحب رائعةنهاية رجل شجاع | مجتمع

عــاجل: وفاة الروائي الشهير صاحب رائعة''نهاية رجل شجاع''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

ذكرى مؤلمة للعرب.. إعدام القائد العراقي صدام حسين يوم عيد الأضحى

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 14:35 ذكرى مؤلمة للعرب.. إعدام القائد العراقي صدام حسين يوم عيد الأضحى | دولي
ذكرى مؤلمة للعرب.. إعدام القائد العراقي صدام حسين يوم عيد الأضحى
يحمل عيد الأضحى ذكرى مؤلمة للأمة العربية الإسلامية، التي تحولت فرحتها بالعيد في 30 من شهر دجنبر عام 2006، إلى مأساة، بعد تداول كبريات القنوات العربية حينها ومن بينها قناتي ''الجزيرة والعربية''،

''شوف تيفي''

يحمل عيد الأضحى ذكرى مؤلمة للأمة العربية الإسلامية، التي تحولت فرحتها بالعيد في 30 من شهر دجنبر عام 2006، إلى مأساة، بعد تداول كبريات القنوات العربية حينها ومن بينها قناتي ''الجزيرة والعربية''، مقطع فيديو يوثق لعملية إعدام القائد والرئيس العراقي صدام حسين عن عمر ناهز 69 عاما بعد أن أدانته المحكمة الجنائية العراقية بالتورط في مجموعة من القضايا خلال فترة توليه الرئاسة بالعراق.

الأمة العربية والإسلامية، استفاقت فجر العيد على تداول فيديو يوثق لإعدام صدام حسين في عملية أطلق عليها ''الفجر الأحمر''، حيث قام المحتل الأمريكي بتسليمه للحكومة العراقية الموالية للاحتلال حينها، والتي أقدمت على إهانته وأعدمته بطريقة أثارت جدلا واسعا وسط المجتمع العربي خاصة والمجتمع الإسلامي عامة.

مشهد إعدام صدام حسين، أشعل نيران الغضب لدى محبيه ومتتبعي مسرحية محاكمته، وبالتالي فإن احتفال العالم العربي الإسلامي بعيد الأضحى، أصبح ومنذ سنة 2006 مرتبطا بتصفية زعيم عربي، أظهر قوته وصلابته خلال الثواني الأخيرة من حياته.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

صدام حسين دجنبر 200 المجتمع الإسلامي صدام حسين العراق الفجر الأحمر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض | دولي

الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض

البحرين توقف التأشيرات للمواطنين القطريين وتستثني هؤلاء | دولي

البحرين توقف التأشيرات للمواطنين القطريين وتستثني هؤلاء

راتب شهري لكل جدة ترعى أحفادها في تركيا | دولي

راتب شهري لكل جدة ترعى أحفادها في تركيا

عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا | دولي

عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..سحب دواء مضاد للإلتهاب تستعمله النساء للإجهاض | شوف الصحافة
منذ 32 دقيقة

بالفيديو..سحب دواء مضاد للإلتهاب تستعمله النساء للإجهاض

قبل عيد الأضحــى..عصابة هجمو على مسنة و بناتها فوسط الدار فحي مولاي رشيد فكازا بالهراوات | خارج البلاطو

قبل عيد الأضحــى..عصابة هجمو على مسنة و بناتها فوسط الدار فحي مولاي رشيد فكازا بالهراوات

نايضة مع الشيخة هدى سلطان فيديو تبوريشة عالميمة | قنوات أخرى

نايضة مع الشيخة هدى سلطان فيديو تبوريشة عالميمة

قضية فتاة الوشم:تـصريح صــادم و غير متوقع لوالدة خديجة اللي اغتاصبوها ووشموليها فالفقيه بنصــالح | خارج البلاطو

''قضية فتاة الوشم'':تـصريح صــادم و غير متوقع لوالدة خديجة اللي اغتاصبوها ووشموليها فالفقيه بنصــالح

﻿

آخر المستجدات

حادثة سير مميتة بإقليم الحوز تسفر عن مقتل مواطن وإصابة باشا وعائلته بجروح خطيرة | حوادث و حقوق
منذ 38 دقيقة

حادثة سير مميتة بإقليم الحوز تسفر عن مقتل مواطن وإصابة باشا وعائلته بجروح خطيرة

الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض | دولي

الشرطة الإسبانية توقف مغربي يسرق هواتفا من النساء وتهديدهم بالسلاح الأبيض

بالفيديو..مافيا المخدرات في هولندا تحرق سيارة مغربي | حوادث و حقوق

بالفيديو..مافيا المخدرات في هولندا تحرق سيارة مغربي

مسن يرمي بنفسه من الطابق الثاني بمراكش لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

مسن يرمي بنفسه من الطابق الثاني بمراكش لأسباب مجهولة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.