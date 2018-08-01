راتب شهري لكل جدة ترعى أحفادها في تركيا ﻿

قررت الحكومة التركية البدء في صرف راتب شهري للجدات اللاتي يتولين رعاية أبناء بناتهن أو زوجات أولادهن العاملات، وذلك في محاولة لمنع اضطرار الأمهات لترك العمل من أجل التفرغ إلى تربية الأبناء.

شـــوف تيفي:

قررت الحكومة التركية البدء في صرف راتب شهري للجدات اللاتي يتولين رعاية أبناء بناتهن أو زوجات أولادهن العاملات، وذلك في محاولة لمنع اضطرار الأمهات لترك العمل من أجل التفرغ إلى تربية الأبناء.

وكشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مؤخرا، أن الراتب سيكون 425 ليرة تركية وأن القرار الجديد سوف يطبق في 10 محافظات في مرحلته الأولى وسوف يشمل 60 ألف عائلة تركية.

وتأتي هذه الخطوة من الحكومة في إطار مساعيها لدعم الأسر التركية ومساعدة الأمهات العاملات على الاستمرار في العمل مع تأمين أفضل رعاية ممكنة للأطفال، حيث تشجع الحكومة المواطنين على إنجاب ثلاثة أطفال كحد أدنى وتتخذ العديد من الخطوات للتشجيع على ذلك.