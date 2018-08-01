الجفاف المالي يضرب عددا من الشبابيك الأتوماتيكية للمؤسسات البنكية بأكادير ويحول فرحة العيد لكابوس لدى مجموعة من المواطنين ﻿

وجد عدد من المواطنين بمدينة أكادير منذ يوم أمس الإثنين أنفسهم محرومين من أموالهم المودعة لدى عدد من المؤسسات البنكية، بعد نفاذ السيولة المالية التي رصدتها هاته المؤسسات لزبنائها ووضعتها رهن

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وجد عدد من المواطنين بمدينة أكادير منذ يوم أمس الإثنين أنفسهم محرومين من أموالهم المودعة لدى عدد من المؤسسات البنكية، بعد نفاذ السيولة المالية التي رصدتها هاته المؤسسات لزبنائها ووضعتها رهن إشارتهم بمجموعة من الشبابيك الأتوماتيكية بمختلف أحياء المدينة.

وأثار غياب الأموال من الشبابيك البنكية سخط مجموعة من المواطنين الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لهذا الوضع الحرج الذي وضع فرحة العيد مع أهلهم وذويهم على فوهة بركان ساخن على حد تعبير واحد من المتضررين.

وأكد عدد من المتضررين لقناة ''شوف تيفي''، أنهم لم يجدوا منذ يوم أمس الاثنين ما يقضون به حاجاتهم اليومية وأغراضهم من شراء أضحية العيد التي مازال أغلبهم لم يقم بشرائها، نظرا لكونهم يعيشون وسط سكن اقتصادي ولا يملكون مكانا يضعونها فيه، وهو الشيء الذي حكم عليهم بتأخير شرائها، ليجدوا أنفسهم بدون مال، بعدما أغلقت كل الأبناك أبوابها وحجزت على أموالهم المودعة والمدخرة لديها ولم تفرج عنها وهو ما يهدد فرحة العيد لديهم ويجعلها تتحول لكابوس إن لم يعثروا على أموال يسدون بها حاجياتهم والتزاماتهم تجاه أسرهم في هذه المناسبة الدينية.

ويطالب هؤلاء من الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإفراج عن أموالهم المحجوزة وتوفير سيولات إضافية واحتياطية بشبابيك المؤسسات البنكية بمدينة أكادير خدمة واحتراما لمشاعر وكرامة الزبناء، الذين يعيشون معاناة كبيرة، إذ منهم من انتقل لمدن أخرى لجلب المال من شبابيكها تفاديا لبقائه دون أضحية العيد ومنهم من ظل يجول ويطوف على كل الشبابيك البنكية بالمدينة التي أصبحت فارغة نتيجة الضغط الكبير الذي مورس عليها وجفت من الأموال لتتحول فرحة عيد الأضحى لنكسة عند عدد من ساكنة المدينة نتيجة هذا الوضع.