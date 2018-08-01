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برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 14:18 برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب | بوليتيك
برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

شـــوف تيفي:و م ع

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

ومما جاء في برقية الرئيس الجزائري ''إنه لمن دواعي السعادة والغبطة والمملكة المغربية الشقيقة تحتفل بالذكرى المزدوجة لعيد ثورة الملك والشعب المجيدة وعيد الشباب أن أعرب لجلالتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن أحر التهاني، راجيا من المولى عز وجل أن يمتعكم وكل أفراد الأسرة الملكية الشريفة بموفور الصحة والسعادة وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق اطراد الرقي والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة''.

وجدد الرئيس الجزائري بهذه المناسبة السعيدة، للملك حرصه الثابت على ''مواصلة العمل معكم على توطيد أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا بما يحقق طموحات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من التطور والنماء''.

 

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