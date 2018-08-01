فتاة الوشم اللي خطفوها عصابة بالفقيه بن صالح..14 الواحد اغتاصبوني ووشمو ليا (فيديو) ﻿

'' كنت تكنصلي وكنت في الدار وكنقرا وخرجوا ليا على حياتي''.. ذاك ما كانت تأمله فتاة الوشم وهذا مصيرها اليوم.. تجلس خديجة منكمشة ومرتعبة والخوف يسحق ما تبقى من ذكرى الإغتصاب المؤلمة. شابة بالكاد تبلغ 17

'' شوف تيفي '' : عبدالله الساورة

''تصوير: سعيد الفاطمي''

'' كنت تكنصلي وكنت في الدار وكنقرا وخرجوا ليا على حياتي''.. ذاك ما كانت تأمله فتاة الوشم وهذا مصيرها اليوم.. تجلس خديجة منكمشة ومرتعبة والخوف يسحق ما تبقى من ذكرى الإغتصاب المؤلمة. شابة بالكاد تبلغ 17 ربيعا.. قادتها زيارة عادية

عند عائلتها من أولاد عياد إلى إحدى الدواوير بإقليم الفقيه بنصالح لتكون فريسة في يد المغتصبين.. أمام عتبة المنزل يتم خطفها قسرا والهروب بها إلى غابات الزيتون التي تجهلها.. تتحدث إلى'' شوف تيفي '' والوجع يهد جسدها وقلبها قائلة '' كيدوزني كل واحد من الواحد للآخر.. حتى شبعوا مني''.. تحكي في ركن قصي في المنزل وجدار متشقق يبرز وضع الحال.. والأم والأب يتقطعان ألما على حالها .. وعن اغتصاب جماعي بشع.

عملت العصابة الإجرامية كما سمتهم على افتضاض بكارتها من قبل 14 مغتصبا مارسوا الجنس عليها بالتناوب.. تصمت قليلا كأنها تتذكر ستين يوما التي قضتها مع المغتصبين كرها أشكالا وألوانا.. هو الهوان الدائم في كل لحظات الجحيم...

لكن الأقسى والشيء الأكثر مرارة هو وشم جسدها بالكامل عنفا وتطريزا بما جادت قرائحهم.. هناك من رسم صورة عشيقته عارية وهي تغني في ساقها.. وهناك من وشم وردة تتدلى.. وهناك من وشم في عنقها اسم عزدالدين لتتذكره مدى الحياة.. ومنهم من وشم نجمة خماسية.. وتوالى الوشم في أطراف جسدها من فرق الرياضة إلى لاعبين محترفين دوليين.. كل واحد وشم ما يحلو له.. ماذا أراد المغتصبون وهم يرسمون بالوشم كل تلك الأشياء العالقة بمخيالهم؟ أهو نوع من التباهي؟ أم هو اعتزاز بالنفس في لحظة القوة وضعف الأخر؟.. تبكي وتردد '' خرجوا ليا على حياتي.. لا أستطيع الخروج إلى الشارع''.

الفضيحة قاسية بكل ما فيها بجماعة صغيرة هي أولاد عياد على محاذاة الطريقة الرئيسية الرابطة بني ملال وقلعة السراغنة.. حيث تنتشر الحقائق مع الإشاعات مع تحريف الحقيقة لصنع فيلم عجائبي من الأقاويل.

الأم منهارة بالكامل بالكاد تكاد تنطق ويغالبها الأسى والدموع التي تنهار دون توقف ولسان حالها يقول '' انظروا ماذا فعل المغتصبون بابنتي لمدة ستين يوما''.. شهران متتابعان من الإغتصاب و القهر والإحتجاز والعنف المفضي إلى فض بكارتها. تردد '' شدوا ليا حقي '' بمرارة تخاطب القائمين على الأمر.. تكمل '' كلهم مجرمين ما فيهم الحنان''.. تضيف '' حاولت الهرب مرارا لكن في كل مرة كنت أنال قسطا كبيرا من الضرب ''.

بعدما أكملوا شهوات غرائزهم قادها إثنان على درجة نارية ورموها أمام عتبة منزل الأب منهارة غير آسفين على ما فعلوه.. لتأخذ العدالة مجراها ويتم إلقاء القبض على تسعة من المغتصبين والبحث جاري عن الآخرين.

فتاة الوشم أو فتاة أولاد عياد.. فضيحة أخرى عن جرائم الإغتصاب البشعة وعن درجة العنف والكبت الذي يسكن في النفوس والعقول.. أمام سبل سؤال عريض ما هي سبل الخلاص؟