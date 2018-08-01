شوفو الحكرة..أصحاب ''الإتاوات'' تعداو على بائع حلوة فكازا وشرملوه+صور ﻿

شهد شارع أفغانستان بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، عصر أمس الاثنين، واقعة جد خطيرة، أبطالها ثلاثة شبان، يرغمون الباعة المتجولين على منحهم مبالغ مالية مقابل السماح لهم بعرض سلعهم للبيع، أقدموا

''شوف تيفي''

شهد شارع أفغانستان بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، عصر أمس الاثنين، واقعة جد خطيرة، أبطالها ثلاثة شبان، يرغمون الباعة المتجولين على منحهم مبالغ مالية مقابل السماح لهم بعرض سلعهم للبيع، أقدموا على شرملة بائع ''حلوة''، رفض منعهم مبلغا ماليا.

وأوضح مصدر مطلع أن الضحية الشاب، رفض منح ''أصحاب الإتاوات'' المبلغ المالي، ليقوموا بمحاصرته وشرملته والاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء بالقرب من الدائرة الأمنية رقم 15، قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأكد ذات المصدر أن الضحية تم نقله إلى مستشفى الحسني في حالة خطيرة لتلقي الاسعافات الضرورية، بينما لا تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية على المتورطين في هذا العمل الإجرامي.