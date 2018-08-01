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الملك محمد السادس يجري تغييرا جذريا على رأس عمالة تيزنيت ويعين ''حسن الخليل'' عاملا جديدا

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 13:21 الملك محمد السادس يجري تغييرا جذريا على رأس عمالة تيزنيت ويعين حسن الخليل عاملا جديدا | بوليتيك
الملك محمد السادس يجري تغييرا جذريا على رأس عمالة تيزنيت ويعين ''حسن الخليل'' عاملا جديدا
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس قام بتعيين ''حسن خليل'' عاملا جديدا على رأس عمالة تيزنيت وذلك بعد انتهاء المجلس الوزاري الذي انعقد يوم أمس الإثنين بالرباط.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس قام بتعيين ''حسن خليل'' عاملا جديدا على رأس عمالة تيزنيت وذلك بعد انتهاء المجلس الوزاري الذي انعقد يوم أمس الإثنين بالرباط.

وجاء تعيين ''حسن الخليل'' خلفا لسمير اليزيدي الذي شملته الحركة الانتقالية وتم تنقيله لإقليم بنسليمان حيث عين عاملا على الإقليم بجهة الدار البيضاء سطات، ويأتي هذا التعيين في إطار سلسلة التعيينات الجديدة في عدد من المناصب السامية التي همت 36 واليا وعاملا ومديرة للتكوين المهني والتي تمت باقتراح من رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني''، وبإشراك للوزراء المعنيين بالمجلس الوزاري وتحت إشراف الملك محمد السادس.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن حسن الخليل هو ابن الإدارة الترابية حيث تلقى تكوينه بالمعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1980، وتخرج سنة 1982، حيث عين في منصب قائد رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم تارودانت، قبل أن يرقى إلى منصب رئيس دائرة، وتقلد بعدها منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بنفس الإقليم سنة 1994.

وعين كذلك في منصب كاتب عام حيث شغل مهاما بهذه الصفة في كل من إقليم تزنيت سنة 2001، وولاية جهة وادي الذهب لكويرة سنة 2007، وعمالة فاس سنة 2010، وبالمصالح المركزية لوزارة الداخلية في شتنبر من سنة 2011، قبل أن يتم تعيينه في منصب كاتب عام لإقليم كلميم في أكتوبر من سنة 2012، ثم عاملا على عمالة طاطا وبرشيد.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت تعيين عامل جديد عمالة حسن الخليل

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