عــــاجل: نـــايضة بالمعقول.. اشتباكات بالسيوف وفوضـى ورشق بالحجارة وسرقة الأضاحي بالسوق الأسبوعي بنسودة فاس ﻿

شهــد السوق الأسبوعي بنسودة فاس صبيحة يومه الثلاثاء فوضى عارمة واشتباكات بالأيدي بين المواطنين و''الباعــة'' نتيجة الارتفاع الصاروخي لثمن ''خروف العيد'' على بعد يوم واحد من العيد.

شوف تيفي

شهــد السوق الأسبوعي بنسودة فاس صبيحة يومه الثلاثاء فوضى عارمة واشتباكات بالأيدي بين المواطنين و''الباعــة'' نتيجة الارتفاع الصاروخي لثمن ''خروف العيد'' على بعد يوم واحد من العيد.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان فقد وقعت اشتباكات بالسيوف ورشق بالحجارة وسرقة الأضاحي مما خلف هلعا وسط صفوف المواطنين بأحد أشهر سوق أسبوعي يتوافد إليه ساكنة العاصمة العلمية فاس.

هــذا وتعـــود أسباب هذه الفوضى حسب ما أفاد به شهود عيان لـ''شوف تيفي'' إلى غلاء وندرة الأضاحي رغم وفرتها بحسب أرقــام وزارة الفلاحة.