فرحة العيد تتحول إلى مأساة..فاجعة طرقية تنهي حياة خمسة أشخاص بدمنات+ صور مع تفاصيل جديدة ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين دمنات وأيت أمديس، عصر أمس الاثنين، حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها خمسة أشخاص، عقب سقوط سيارة ''ترانزيت'' من أعلى ''تل''، وذلك نتيجة وقوع عطل في الفرامل.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الرابطة بين دمنات وأيت أمديس، عصر أمس الاثنين، حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها خمسة أشخاص، عقب سقوط سيارة ''ترانزيت'' من أعلى ''تل''، وذلك نتيجة وقوع عطل في الفرامل.

وأوضح مصدر مطلع أن سائق السيارة الذي لقي مصرعه في الحادث، عجز عن إيقاف السيارة نتيجة وقوع عطل في الفرامل، ما تسبب في وقوعها من أعلى ''التل''، ومصرع خمسة أشخاص بينهم طفل، وإصابة عشرة آخرين بجروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن عشر سيارات إسعاف حلوا بمكان الحادث بالرغم من صعوبة المسالك، مشددا أن جميع المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.