اعتقال أصحاب واقعة معاقرة الخمور بسيارة الدرك الملكي+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الشبان الثلاثة أصحاب فضيحة معاقرة الخمور بسيارة تابعة للدرك الملكي وارتداء قبعة الدرك، تم اعتقالهم بآسفي أمس الاثنين، قبل انتشار الصور عبر مواقع التواصل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الشبان الثلاثة أصحاب فضيحة معاقرة الخمور بسيارة تابعة للدرك الملكي وارتداء قبعة الدرك، تم اعتقالهم بآسفي أمس الاثنين، قبل انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن دركيا كان يطارد مجرمين ركضا على الأقدام، وترك سيارة الخدمة، لكنه وبعد عودته تفاجأ بتواجد الشبان الثلاثة بداخلها متلبسين بمعاقرة الخمور، ما دفع به إلى اعتقالهم على الفور، مشيرا إلى أن هذا الدركي معروف بجديته وصرامته وهو ما مكنه من إيقاف الشبان الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت العديد من الصور الصادمة والمثيرة والتي ظهر بها ثلاثة شبان يعاقرون الخمر داخل سيارة تابعة للدرك الملكي، وهو ما أثار ضجة واسعة، حيث طالب الجميع باعتقال المتورطين في هذا الفعل المهين لمصالح الدرك.