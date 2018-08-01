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فيديو جد خطير..مشرميلن هجموا على ركاب حافلة بالقنيطرة

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 12:17 فيديو جد خطير..مشرميلن هجموا على ركاب حافلة بالقنيطرة | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..مشرميلن هجموا على ركاب حافلة بالقنيطرة
نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير وخطير، يوثق للحظة قيام مشرميلن بتخريب حافلة للنقل العمومي وإرعاب الركاب.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير وخطير، يوثق للحظة قيام مشرميلن بتخريب حافلة للنقل العمومي وإرعاب الركاب.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت بإحدى حافلات شركة الكرامة بمدينة القنيطرة، حيث قام مشرملون بتخريب الحافلة والاعتداء على السائق وإرعاب الركاب قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وتفاعل نشطاء ينحدرون من مدينة القنيطرة مع الفيديو، حيث طالب الجميع بالقيام بحملات أمنية مستقبلا تهدف إلى وضع حد للنشاط الإجرامي لبعض المنحرفين داخل الحافلات، خاصة بعد توالي حالات الاعتداء على الركاب والسائقين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الركاب النقل العمومي السائق القنيطرة

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