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عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 11:40 عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا | دولي
عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا
قتل 11 شخصا جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب إيطاليا.

شوف تيفي

قتل 11 شخصا جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب إيطاليا.

وذكرت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن 11 شخصًا لقوا مصرعهم جراء السيول في حديقة راغانيلو الوطنية، بمنطقة كالابريا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا .

وأشارت الهيئة إلى فقدان خمسة أشخاص جراء السيول في المنطقة المذكورة.

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن فرق الإنقاذ أنقذت 18 شخصًا بينهم طفل في العاشرة من عمره، فيما نُقل 6 آخرون إلى المستشفيات بعد تعرضهم لإصابات.

وأشارت أن عددًا كبيرًا من الأشخاص كانوا في الحديقة عند حدوث السيول، وأنه لا تتوفر معلومات محددة عن عدد من جرفتهم السيول.

كانت وكالة الأنباء الإيطالية ذكرت الإثنين أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، جراء سيول ضربت منطقة كالابريا جنوبي البلاد.

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