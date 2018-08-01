نايضة فكازا بسبب الأكياس البلاستيكية الخاصة بعيد الأضحى ﻿

عبرت العديد من الجمعيات المدنية بحي النور بمدينة الدار البيضاء، عن غضبها الشديد واستنكارها بسبب إقصاء الجهات المسؤولة لها، وذلك من خلال عدم منحها فرصة توزيع الأكياس البلاستيكية على المواطنين

''شوف تيفي''

عبرت العديد من الجمعيات المدنية بحي النور بمدينة الدار البيضاء، عن غضبها الشديد واستنكارها بسبب إقصاء الجهات المسؤولة لها، وذلك من خلال عدم منحها فرصة توزيع الأكياس البلاستيكية على المواطنين خلال يوم عيد الأضحى.

وحسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن رؤساء جمعيات المجتمع المدني بحي النور، وعلى إثر توزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لنفايات عيد الأضحى، عبروا عن استغرابهم الشديد لما قامت به الجهات المسؤولة عن هذه العملية والتي لم تبلغ هذه الجمعيات بتفاصيل هذه العملية التي تمت بطريقة غير عادية.

وطالب رؤساء الجمعيات بضرورة التوقف عن مثل هذه السلوكات والممارسات التي تهدف إلى إقصائها من عملية توزيع الأكياس البلاستيكية.