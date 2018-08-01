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الملك محمد السادس يُعزي أسرة المرحوم كوفي عنان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 11:21 الملك محمد السادس يُعزي أسرة المرحوم كوفي عنان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة | بوليتيك
الملك محمد السادس يُعزي أسرة المرحوم كوفي عنان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة المرحوم كوفي عنان، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة.

شــــوف تيفي:

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة المرحوم كوفي عنان، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم كوفي عنان، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيا جلالته لهم جميل الصبر وحسن العزاء في هذا المصاب الأليم.

ومما جاء في برقية الملك ''وإننا لنستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد من خصال إنسانية فضلى، وما أبان عنه من كفاءة في مختلف المسؤوليات والمهام الدبلوماسية السامية التي تقلدها، ومن التزام قوي بقضايا السلم في العالم، ما أهله للحصول مع المنظممة الأممية على جائزة نوبل للسلام''

 

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