 مناسك الحج تصل ذروتها.. والحجاج يستعدون لأيام التشريق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد خطير..مشرميلن هجموا على ركاب حافلة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مشرميلن هجموا على ركاب حافلة بالقنيطرة

عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا | دولي

عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا

نايضة فكازا بسبب الأكياس البلاستيكية الخاصة بعيد الأضحى | مجتمع

نايضة فكازا بسبب الأكياس البلاستيكية الخاصة بعيد الأضحى

المغرب على موعد مع مشروع قانون سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين | بوليتيك

المغرب على موعد مع مشروع قانون سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص

عيد الشباب...القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية على مشارف نهر أبي رقراق | بوليتيك

عيد الشباب...القوات الملكية الجوية تنظم استعراضات جوية على مشارف نهر أبي رقراق

الملك محمد السادس يُعزي أسرة المرحوم كوفي عنان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي أسرة المرحوم كوفي عنان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة

مؤلم..قبل يوم من عيد الأضحى: العثور على جثة شاب معلقة بواد لاو | حوادث و حقوق

مؤلم..قبل يوم من عيد الأضحى: العثور على جثة شاب معلقة بواد لاو

مناسك الحج تصل ذروتها.. والحجاج يستعدون لأيام التشريق | دولي

مناسك الحج تصل ذروتها.. والحجاج يستعدون لأيام التشريق

الخلفي : الحكومة عملت جاهدة على تنزيل البرنامج الحكومي | بوليتيك

الخلفي : الحكومة عملت جاهدة على تنزيل البرنامج الحكومي

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مناسك الحج تصل ذروتها.. والحجاج يستعدون لأيام التشريق

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 10:39 مناسك الحج تصل ذروتها.. والحجاج يستعدون لأيام التشريق | دولي
مناسك الحج تصل ذروتها.. والحجاج يستعدون لأيام التشريق
وصلت مناسك الحج إلى ذروتها بعد قضاء ضيوف الرحمن ﻷهم أركان الحج، حيث وقفوا في عرفات، وباتوا بمشعر مزدلفة، ليكللوا مناسكهم يوم الثلاثاء برمي جمرة العقبة، وطواف اﻹفاضة، وصلاة العيد.

شوف تيفي

وصلت مناسك الحج إلى ذروتها بعد قضاء ضيوف الرحمن ﻷهم أركان الحج، حيث وقفوا في عرفات، وباتوا بمشعر مزدلفة، ليكللوا مناسكهم يوم الثلاثاء برمي جمرة العقبة، وطواف اﻹفاضة، وصلاة العيد.

وبهذه المناسك، يكون ضيوف الرحمن أدوا أهم أركان الحج، ليستقبلوا أيام التشريق الثلاثة التي تلي العيد، أو يومين للمتعجلين.

ونجحت خطط السلطات السعودية في نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، ومن ثم إلى منى والمسجد الحرام، عبر مسارات محكمة، إذ خُصصَ بعضها للمشاة فقط، وبعضها للسيارات، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وسيارات اﻹسعاف، وحالات الطوارئ، مما سهل الحركة، وفك الاختناق عن المشاعر، حيث لم تسجل أي حوادث.

وفي مشعر منى الذي سيمكث فيه الحجاج ثلاثة أيام، وهي أطول فترة بقاء لهم في مشعر من المشاعر، انتشرت سيارات اﻹسعاف، والفرق الطبية للإشراف على الحجاج وتوعيتهم بضربات الشمس، ومن الوقاية الصحية عبر توزيع الكمامات والمظلات الشمسية.

وانتشرت في مشعر منى مع ساعات الصباح اﻷولى فرق وزارة الشؤون اﻹسلامية لتعريف الحجاج بمناسك يوم النحر، فيما لجأ كثير من الحجاج إلى التطبيقات الذكية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية للاستعانة بها في إرشادهم إلى أداء مناسكهم، وفي الاتصال والتواصل مع الجهات المعنية في الحج.

وتنتشر في مشعر منى أحدث وسائل الاتصال، عبر مئات الأبراج، وعبر ''الواي فاي''، ليتمكن الحجاج من التواصل الذكي مع سلطات الحج، ومع بعضهم، ومع ذويهم.

ومن التسهيلات والخدمات الجديدة، تم إنشاء دار حضانة خاصة للحجاج، تساعدهم في أداء مناسكهم دون تعريض أطفالهم إلى أي مخاطر، فيما انتشر الكشافة ﻹرشاد التائهين، وجلب المفقودين إلى مراكز خاصة، ﻹيصالهم إلى وجهاتهم.

وتقوم قيادة أمن الحج، وجهات أخرى عدة، بإرسال رسائل قصيرة للحجاج، عبر التطبيقات الذكية، وعبر رسائل الجوال مباشرة لتوجيههم طوال أيام الحج.

وتمكنت المملكة العربية السعودية، من إحداث نقلة نوعية في الحج هذا العام، بعد اعتماد منظومة ذكية بالكامل، ساعدت في سرعة إنجاز دخول الحجاج، وسرعة تحركهم، وذلك عبر اعتماد بنية تقنية ذكية وجديدة، ستكون عنوان الحج في السنوات المقبلة، بما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف يتيفي المغرب الحج التشريق مناسك السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا | دولي

عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا

بدء رمي الجمرات في مشعر منى | دولي

بدء رمي الجمرات في مشعر منى

بوتين يهنئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى | دولي

بوتين يهنئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى

بعد اسبانيا..إصابات في إطلاق نار بمحطة لقطارات الأنفاق في لندن | دولي

بعد اسبانيا..إصابات في إطلاق نار بمحطة لقطارات الأنفاق في لندن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شباب مدينة وجدة يُثمنون مضامين خطاب ثورة الملك و الشعب من ولاية وجدة | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

شباب مدينة وجدة يُثمنون مضامين خطاب ثورة الملك و الشعب من ولاية وجدة

حريق مهول بسوق الخشب بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

حريق مهول بسوق الخشب بالدارالبيضاء

بالفيديو..الخطاب الملكي من ولاية جــهة سوس ماسة أكــادير | خارج البلاطو

بالفيديو..الخطاب الملكي من ولاية جــهة سوس ماسة أكــادير

توشيحات رجال ونساء التعليم بتطوان مباشرة بعد خطاب ثورة الملك و الشعب | خارج البلاطو

توشيحات رجال ونساء التعليم بتطوان مباشرة بعد خطاب ثورة الملك و الشعب

﻿

آخر المستجدات

فيديو جد خطير..مشرميلن هجموا على ركاب حافلة بالقنيطرة | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

فيديو جد خطير..مشرميلن هجموا على ركاب حافلة بالقنيطرة

عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا | دولي

عشرات القتـــلى والإصــابات جــراء فيضانات في جنوب إيطاليا

نايضة فكازا بسبب الأكياس البلاستيكية الخاصة بعيد الأضحى | مجتمع

نايضة فكازا بسبب الأكياس البلاستيكية الخاصة بعيد الأضحى

المغرب على موعد مع مشروع قانون سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين | بوليتيك

المغرب على موعد مع مشروع قانون سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.