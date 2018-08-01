الخلفي : الحكومة عملت جاهدة على تنزيل البرنامج الحكومي ﻿

قال مصطفى الخلفي، وزيرالاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد انتهاء مجلس الحكومة، ليلة أمس الاثنين، أن الحكومة عملت بجهد كبير على تنزيل البرنامج الحكومي.

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قال مصطفى الخلفي، وزيرالاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد انتهاء مجلس الحكومة، ليلة أمس الاثنين، أن الحكومة عملت بجهد كبير على تنزيل البرنامج الحكومي.

وفي هذا السياق، يضيف الخلفي أن التنزيل كان على 3 مستويات رئيسية، حيث ركز المستوى الأول على العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات خاصة في القضايا المرتبطة بالتعليم والصحة.

أما المستوى الثاني، يضيف الوزير، فكان على المستوى الاقتصادي، عن طريق دعم المقاولة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، باعتبار دورها في إنتاج الثروة وإحداث مناصب الشغل، والعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحسين توازناته.

المستوى الثالث، فكان إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، باعتباره معيقا للتنمية والتطور، يضيف الخلفي.

كما تداول المجلس الحكومي، التدابير والاستعدادات الرامية إلى ضمان مرور مناسبة العيد في ظروف جيدة.