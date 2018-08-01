توقيف شخص متلبس بترويج الحشيش بشاطئ أكادير ﻿

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير زوال أمس الإثنين شخصا يبلغ من العمر 27 سنة للاشتباه في تورطه في ترويج الحشيش بشاطئ المدينة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير زوال أمس الإثنين شخصا يبلغ من العمر 27 سنة للاشتباه في تورطه في ترويج الحشيش بشاطئ المدينة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء توقيف المعني بالأمر بعد قيام عناصر الشرطة السياحية بدوريتهم المعتادة والروتينية على متن دراجات رباعية الدفع ''الكواد''، لتنتابهم شكوك حول تحركات شخص بالشاطئ ليقتربوا منه ويخضعوا أمتعته لتفتيش دقيق أسفر عن حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير، ومجموعة من قطع ''الحشيش'' مجزأة لأطراف داخل علبة خاصة بالنظارات الطبية كان المشتبه به ينوي ترويجها وبيعها لزبنائه.

هذا، وجرى الاحتفاظ بالموقوف رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل تعميق التحقيق معه حول مصدر تلك المخدرات، في انتظار إحالته على أنظار وكيل الملك.