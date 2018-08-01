بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.. تسليم مجموعة من سيارات الإسعاف ودراجات نارية للشرطة ببني ملال ﻿

أشرف والي جهة بني ملال-خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، محمد دردوري، أمس الإثنين، على تسليم مجموعة من سيارات الإسعاف لبعض جماعات الجهة، وكذا دراجات نارية لولاية أمن بني ملال، بمناسبة الاحتفال بذكرى

شوف تيفي و.م.ع

أشرف والي جهة بني ملال-خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، محمد دردوري، أمس الإثنين، على تسليم مجموعة من سيارات الإسعاف لبعض جماعات الجهة، وكذا دراجات نارية لولاية أمن بني ملال، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

ويتعلق الأمر بخمس سيارات إسعاف وأربع وحدات طبية متنقلة موجهة إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة وظروف عمل موظفي الجماعات المستفيدة، خصوصا بالمناطق المعزولة والتي يصعب الولوج إليها.

وتتكون الجماعات المستفيدة من جماعة أغبالة وبوتفاردة والناور وفم العنصر، حيث تسلم رؤساؤها وحدات طبية متنقلة، بينما تم منح سيارات إسعاف لجماعات أغبالة وفم أودي ودير القصيبة وغطاية وتاكزيرت.

واستلزم اقتناء هذه الدفعة من السيارات الطبية مساهمة مالية من طرف ولاية بني ملال-خنيفرة بقيمة 4.007.680 درهم، منها 2 مليون و262 ألف و400 درهم لسيارات الإسعاف ومليون و745 ألف و280 درهم للوحدات الطبية المتنقلة.

وستتكفل الجماعات المستفيدة بتوظيف السائقين، وتأمين السيارات وصيانتها وتوفير وقودها، مع الالتزام باستعمالها بشكل ناجع.

من جهتها ستتكلف المديرية الإقليمية للصحة ببني ملال بتأطير تسيير هذا الجهاز والتأكد من استفادة الساكنة المستهدفة من الخدمات الصحية في أحسن الظروف، كما أنها ستضطلع بمهمة اختيار الفرق التي ستكون الوحدات الطبية المتنقلة، ووضع مخطط عمل والحرص على أن المهام المنوطة بتلك الوحدات سيتم تنفيذها بشكل سليم لصالح الساكنة.

وبخصوص الدراجات النارية المسلمة لولاية أمن بني ملال، فإن عددها يبلغ عشر دراجات بغلاف مالي يبلغ 888 ألف و120 درهم، وتندرج هذه العملية في إطار اتفاقية الشراكة بين ولاية جهة بني ملال-خنيفرة والمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم تنظيم هذا الحفل بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، بحضور رئيس جهة بني ملال-خنيفرة، إبراهيم مجاهيد وكذا رؤساء الجماعات التابعة للجهة.