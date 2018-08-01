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بدء رمي الجمرات في مشعر منى

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 10:00 بدء رمي الجمرات في مشعر منى | دولي
بدء رمي الجمرات في مشعر منى
شرع أكثر من مليوني حاج بعد فجر اليوم الثلاثاء، في رمي جمرات العقبة في مشعر منى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

شوف تيفي وكالات

شرع أكثر من مليوني حاج بعد فجر اليوم الثلاثاء، في رمي جمرات العقبة في مشعر منى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشرت قوات الأمن السعودية منذ ساعات الصباح الأولى، آلاف الجنود للعمل على خدمة الحجاج، فيما خصصت وزارة الصحة أربع مستشفيات بمنى وعشرات الأطقم الطبية استعدادا لأي طارئ.

وينفر الحجاج إلى مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات، ويبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى لرمي الجمرات الثلاث.

وبعد رمي الجمرات الثلاث، يستكمل الحجاج شعائر الحج من نحر الهدي وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13 من ذي الحجة لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل منهم اختصارها في يومين، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع آخر مناسك الحج.

 

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شوف تيفي المغرب السعودية الحج منى رمي الجمرات

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