تعيين عامل جديد على إقليم إنزكان أيت ملول وملفات ساخنة تنتظره ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن جلالة الملك محمد السادس قد قام بتعيين ''إسماعيل أبو الحقوق'' كعامل جديد على رأس عمالة إنزكان أيت ملول، وذلك بعد انتهاء المجلس الوزاري الذي انعقد مساء أمس الإثنين

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن جلالة الملك محمد السادس قد قام بتعيين ''إسماعيل أبو الحقوق'' كعامل جديد على رأس عمالة إنزكان أيت ملول، وذلك بعد انتهاء المجلس الوزاري الذي انعقد مساء أمس الإثنين بالرباط.

ويأتي تعيين ''أبو الحقوق'' كعامل على إقليم انزكان أيت ملول في إطار سلسلة التعيينات الجديدة في عدد من المناصب السامية و التي همت 36 واليا وعاملا ومديرة للتكوين المهني والتي تمت باقتراح من رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' وبإشراك للوزراء المعنيين بالمجلس الوزاري وتحت إشراف الملك محمد السادس.

وينتظر العامل الجديد لإنزكان أيت ملول عددا مهما من الملفات الساخنة التي لم تجد بعد طريقها للحل والتسوية، وأبرزها مشكل الباعة المتجولين وسوق الحرية، والذين زادوا من حرارة صيف المدينة هذه السنة بتنظيمهم لمجموعة من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية في عهد العامل السابق ''الشنيوري''.

هذا، وتجدر الإشارة أن ''اسماعيل أبو الحقوق'' كان يشغل منصب عامل عمالة شفشاون سابقا، قبل تعيينه بعمالة إنزكان أيت ملول والتي كان فيها، حيث سبق و تولى منصب رئيس قسم الشؤون العامة والداخلية بها، ليتم في 21 يناير 2014 استقباله بمراكش من طرف الملك محمد السادس، ونصب كعامل على إقليم شفشاون ضمن 15 واليا و29 عاملا عينهم الملك بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وبالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.